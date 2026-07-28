Власти Харькова планируют сохранить бесплатный проезд в городе даже после войны Сегодня 09:26 — Личные финансы

Бесплатный проезд в Харькове

Городские власти Харькова планируют сохранить бесплатный проезд в коммунальном транспорте даже после завершения войны.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в интервью Радио Свобода.

Что заявил Терехов

По словам мэра, бесплатный проезд будет действовать до тех пор, пока у города будет финансовая возможность его обеспечивать.

В то же время, он выразил надежду, что эту практику удастся сохранить и после завершения войны.

«После войны будем смотреть, как сделать так, чтобы для харьковчан, переживших ужасы войны, был бесплатный проезд. Будем стараться. Я вижу, что сегодня, и это объективно, растут цены на энергоносители, растут цены на транспорт. Скажите мне, пожалуйста, как человек, получающий 3,5 тысячи гривен в месяц, может позволить себе проезд за 30 гривен? Сколько же он наездит? Или нужно, чтобы он пешкомходил?», — сказал Терехов.

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Ранее он признал, что обеспечение бесплатного проезда стоит городским властям колоссальных средств, но отменять его не планируют.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что с 15 июля в Киеве начали действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Стоимость одной поездки в метро, ​​автобусах, троллейбусах и трамваях увеличилась с 8 до 30 гривен. Для пассажиров, которые пользуются транспортной картой, будет действовать система скидок. Чем больше поездок покупается заранее, тем ниже их стоимость.

В Киеве некоторые частные перевозчики также предупредили о повышении стоимости проезда в маршрутках до 25 грн с 15 июля.

Кроме того, стоимость разового проезда в Kyiv City Express повысится до уровня стоимости проезда в общественном транспорте Киева. В то же время для пассажиров, которые регулярно пользуются городской электричкой, планируют ввести проездные абонементы.

Радіо Свобода По материалам:

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