Власти Харькова планируют сохранить бесплатный проезд в городе даже после войны

Городские власти Харькова планируют сохранить бесплатный проезд в коммунальном транспорте даже после завершения войны.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в интервью Радио Свобода.
Что заявил Терехов
По словам мэра, бесплатный проезд будет действовать до тех пор, пока у города будет финансовая возможность его обеспечивать.
В то же время, он выразил надежду, что эту практику удастся сохранить и после завершения войны.
«После войны будем смотреть, как сделать так, чтобы для харьковчан, переживших ужасы войны, был бесплатный проезд. Будем стараться. Я вижу, что сегодня, и это объективно, растут цены на энергоносители, растут цены на транспорт. Скажите мне, пожалуйста, как человек, получающий 3,5 тысячи гривен в месяц, может позволить себе проезд за 30 гривен? Сколько же он наездит? Или нужно, чтобы он пешкомходил?», — сказал Терехов.
Ранее он признал, что обеспечение бесплатного проезда стоит городским властям колоссальных средств, но отменять его не планируют.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что с 15 июля в Киеве начали действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Стоимость одной поездки в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях увеличилась с 8 до 30 гривен. Для пассажиров, которые пользуются транспортной картой, будет действовать система скидок. Чем больше поездок покупается заранее, тем ниже их стоимость.
В Киеве некоторые частные перевозчики также предупредили о повышении стоимости проезда в маршрутках до 25 грн с 15 июля.
Кроме того, стоимость разового проезда в Kyiv City Express повысится до уровня стоимости проезда в общественном транспорте Киева. В то же время для пассажиров, которые регулярно пользуются городской электричкой, планируют ввести проездные абонементы.