Киев обогнал большинство европейских столиц по цене проездного Сегодня 08:22 — Мир

Троллейбус в Киеве

После повышения тарифов на общественный транспорт, Киев оказался среди европейских столиц с самым дорогим проездом.

С 15 июля одна поездка в метро, ​​автобусе, трамвае или троллейбусе стоит 30 грн. вместо 8 грн., а стоимость месячного безлимитного проездного выросла до 3 656 грн. (около 71 евро).

Новости.LIVE выяснили, жители каких европейских столиц платят за проезд больше всего и какую строчку в этом рейтинге занимает Киев.

Где в Европе самый дорогой общественный транспорт

Самым дорогим для пассажиров остается общественный транспорт в Лондоне. Стоимость проезда зависит от транспортной зоны, времени суток и способа оплаты. Одна поездка на автобусе или трамвае стоит более 2 евро, а метро — от 3,6 евро. Безлимитный месячный проездной на все зоны обойдется примерно в 235 евро.

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К странам с самыми дорогими проездными также относятся:

Амстердам (Нидерланды) — 129 евро в месяц;

Берлин (Германия) — 114 евро;

Стокгольм (Швеция) — 100 евро;

Париж (Франция) — 90,8 евро;

Берн (Швейцария) — 85 евро.

После пересмотра тарифов Киев с месячным безлимитным проездным за 71 евро также вошел в этот список. В то же время, стоимость одной поездки выросла почти в четыре раза — с 8 до 30 грн.

Ранее мы сообщали, что после объявления о повышении тарифов на проезд в Киеве до 30 грн у некоторых пользователей возникли идеи покупать как можно больше поездок по старой цене. Однако делать такие запасы не имеет смысла. Почему — объяснили здесь.

В то же время для пассажиров, пользующихся транспортной картой, будет действовать система скидок. Чем больше поездок покупается заранее, тем ниже их стоимость. Детали мы рассказывали по ссылке.

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