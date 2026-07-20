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Киев обогнал большинство европейских столиц по цене проездного

Мир
16
Троллейбус в Киеве
Троллейбус в Киеве
После повышения тарифов на общественный транспорт, Киев оказался среди европейских столиц с самым дорогим проездом.
С 15 июля одна поездка в метро, ​​автобусе, трамвае или троллейбусе стоит 30 грн. вместо 8 грн., а стоимость месячного безлимитного проездного выросла до 3 656 грн. (около 71 евро).
Новости.LIVE выяснили, жители каких европейских столиц платят за проезд больше всего и какую строчку в этом рейтинге занимает Киев.

Где в Европе самый дорогой общественный транспорт

Самым дорогим для пассажиров остается общественный транспорт в Лондоне. Стоимость проезда зависит от транспортной зоны, времени суток и способа оплаты. Одна поездка на автобусе или трамвае стоит более 2 евро, а метро — от 3,6 евро. Безлимитный месячный проездной на все зоны обойдется примерно в 235 евро.
К странам с самыми дорогими проездными также относятся:
  • Амстердам (Нидерланды) — 129 евро в месяц;
  • Берлин (Германия) — 114 евро;
  • Стокгольм (Швеция) — 100 евро;
  • Париж (Франция) — 90,8 евро;
  • Берн (Швейцария) — 85 евро.
Киев обогнал большинство европейских столиц по цене проездного
После пересмотра тарифов Киев с месячным безлимитным проездным за 71 евро также вошел в этот список. В то же время, стоимость одной поездки выросла почти в четыре раза — с 8 до 30 грн.
Ранее мы сообщали, что после объявления о повышении тарифов на проезд в Киеве до 30 грн у некоторых пользователей возникли идеи покупать как можно больше поездок по старой цене. Однако делать такие запасы не имеет смысла. Почему — объяснили здесь.
В то же время для пассажиров, пользующихся транспортной картой, будет действовать система скидок. Чем больше поездок покупается заранее, тем ниже их стоимость. Детали мы рассказывали по ссылке.
По материалам:
Finance.ua
КиевЕвропа
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