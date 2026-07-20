В Польше появится 12 новых городов в 2027 году (причины) Сегодня 18:44 — Мир

В Польше появится 12 новых городов в 2027 году (причины)

С 1 января 2027 года административная карта Польши подвергнется значительным изменениям. 12 населенных пунктов получат статус города.

Об этом говорится в документе, подготовленном Министерством внутренних дел и администрации, также включает изменения границ 7 городов и 7 гмин, изменение названия одной гмины в Люблинском воеводстве и дальнейшие изменения границ, которые должны вступить в силу в 2028 году, пишет inpoland.net.pl

Систематическое предоставление статуса города населенным пунктам с начала 2020-х годов постоянно меняет административную карту Польши.

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По состоянию на 1 января 2024 г. в Польше официально был превышен порог в 1000 городов. В настоящее время в стране насчитывается 1026 городов. С 1 января 2027 года количество городов должно вырасти еще на 12, достигнув количества 1038 городов.

Согласно опубликованному проекту постановления, 12 городов должны получить статус города 1 января 2027 года. Хотя окончательное решение будет приниматься Советом министров, правительство почти всегда поддерживает окончательную версию постановления.

Городами станут следующие населенные пункты:

Хоцень (Куявско-Поморское воеводство),

Милеюв (Любельское воеводство),

Жекунь (Мазовецкое воеводство),

Чудец, Гожице, Велополе Скшинское, Жолиня (Подкарпатское воеводство),

Бакалажево, Филиппов, Мельник (Подляское воеводство),

Кобыля Гура, Кажимеж Бискупи (Великопольское воеводство).

Некоторые из этих городов раньше имели городские права и потеряли их — чаще всего из-за царских репрессий после Январского восстания. Они официально вернут свой прежний статус в 2027 году.

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Проект постановления включает не только предоставление статуса города некоторым населенным пунктам. Документ также предусматривает корректировку административных границ во многих регионах страны, а также изменение названия одной из гмин Люблинского воеводства.

Для оптимизации административных, инфраструктурных и учетных вопросов правительство запланировало семь изменений в пределы муниципалитетов. Территориальные изменения повлияют на следующие местные органы власти:

гмина Добрч и гмина Короново,

гмина Льняно и гмина Држицим,

гмина Фирлей и гмина Михув,

гмина Шпротава и гмина Маломице,

гмина Старый Сонч и город Новый Сонч,

город Рыбник и гмина Червенко-Лещины,

гмина Мельно и гмина Сянув.

Кроме определения абсолютно новых границ для 12 новых городов, правительство скорректирует границы 7 существующих городских организаций. Значительные и незначительные корректировки запланированы на: Стшельно, Стшельце Краенское, Старый Сонч, Баранув Сандомерский, Залево, Бискупец, Мельно.

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Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в большинстве городов Польши составляет от 1800 до 3000 злотых. В Варшаве — от 3 000 злотых.

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