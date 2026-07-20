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В Польше появится 12 новых городов в 2027 году (причины)

Мир
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В Польше появится 12 новых городов в 2027 году (причины)
В Польше появится 12 новых городов в 2027 году (причины)
С 1 января 2027 года административная карта Польши подвергнется значительным изменениям. 12 населенных пунктов получат статус города.
Об этом говорится в документе, подготовленном Министерством внутренних дел и администрации, также включает изменения границ 7 городов и 7 гмин, изменение названия одной гмины в Люблинском воеводстве и дальнейшие изменения границ, которые должны вступить в силу в 2028 году, пишет inpoland.net.pl.
Систематическое предоставление статуса города населенным пунктам с начала 2020-х годов постоянно меняет административную карту Польши.
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По состоянию на 1 января 2024 г. в Польше официально был превышен порог в 1000 городов. В настоящее время в стране насчитывается 1026 городов. С 1 января 2027 года количество городов должно вырасти еще на 12, достигнув количества 1038 городов.
Согласно опубликованному проекту постановления, 12 городов должны получить статус города 1 января 2027 года. Хотя окончательное решение будет приниматься Советом министров, правительство почти всегда поддерживает окончательную версию постановления.
Городами станут следующие населенные пункты:
  • Хоцень (Куявско-Поморское воеводство),
  • Милеюв (Любельское воеводство),
  • Жекунь (Мазовецкое воеводство),
  • Чудец, Гожице, Велополе Скшинское, Жолиня (Подкарпатское воеводство),
  • Бакалажево, Филиппов, Мельник (Подляское воеводство),
  • Кобыля Гура, Кажимеж Бискупи (Великопольское воеводство).
Некоторые из этих городов раньше имели городские права и потеряли их — чаще всего из-за царских репрессий после Январского восстания. Они официально вернут свой прежний статус в 2027 году.
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Проект постановления включает не только предоставление статуса города некоторым населенным пунктам. Документ также предусматривает корректировку административных границ во многих регионах страны, а также изменение названия одной из гмин Люблинского воеводства.
Для оптимизации административных, инфраструктурных и учетных вопросов правительство запланировало семь изменений в пределы муниципалитетов. Территориальные изменения повлияют на следующие местные органы власти:
  • гмина Добрч и гмина Короново,
  • гмина Льняно и гмина Држицим,
  • гмина Фирлей и гмина Михув,
  • гмина Шпротава и гмина Маломице,
  • гмина Старый Сонч и город Новый Сонч,
  • город Рыбник и гмина Червенко-Лещины,
  • гмина Мельно и гмина Сянув.
Кроме определения абсолютно новых границ для 12 новых городов, правительство скорректирует границы 7 существующих городских организаций. Значительные и незначительные корректировки запланированы на: Стшельно, Стшельце Краенское, Старый Сонч, Баранув Сандомерский, Залево, Бискупец, Мельно.
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Раньше мы писали, сколько нужно зарабатывать в Польше, чтобы жить комфортно. Польша — одно из основных направлений для переезда украинских беженцев. Однако расходы на жизнь за границей часто выше. По подсчетам, в месяц одному человеку понадобится от 3500 (около 40 тыс. грн) до 6000 злотых (около 70 тыс. грн).
Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в большинстве городов Польши составляет от 1800 до 3000 злотых. В Варшаве — от 3 000 злотых.
По материалам:
Finance.ua
Польша
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