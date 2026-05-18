Как украинцам найти высококвалифицированную работу в Польше: детали программы

Как украинцам найти высококвалифицированную работу в Польше: детали программы

Польская экономика годами сталкивается с дефицитом специалистов в ключевых отраслях: от ІТ и анализа данных до фармацевтики, финансов, логистики и инженерии.

Как показывает отчет Национального банка Польши «Иммигранты из Украины», почти половина проживающих в Польше украинцев имеют высшее образование, а 78% - профессионально активные, сообщает ua.pl

Это сочетание, которое в странах с низким уровнем безработицы обычно становится одним из важнейших двигателей экономического роста. В Польше этот потенциал, однако, остается в значительной степени неиспользованным.

Поэтому украинцы, которые находятся в Польше и ищут работу по специальности, могут принять участие в программе профессиональной поддержки.

О чем идет речь

Это курсы и индивидуальные консультации, которые помогут вам создать качественное резюме (CV), подготовиться к собеседованию, определить направления карьерного развития и лучше сориентироваться на польском рынке труда. Участие бесплатно.

Программу реализует Фонд развития информационного общества (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego — FRSI) совместно с американской организацией Upwardly Global

Высококвалифицированные специалисты из Украины, часто с опытом, приобретенным в международных компаниях, работают в Польше ниже своих компетенций.

Причины

Языковой барьер, недостаточная ориентация в польских рекрутинговых стандартах, слишком слабая сеть контактов в своей области.

С макроэкономической точки зрения это означает реальные потери — не только для самих специалистов, но и для работодателей, которые ищут таланты, и для национальной экономики, которая во многих секторах сейчас работает на грани кадровых возможностей.

«В Польше находится огромная группа высококвалифицированных людей из Украины, которые могли бы пополнить отрасли, испытывающие недостаток талантов. Наша программа была создана для того, чтобы их компетенции могли работать — для них самих, для польских компаний и для экономики», — говорит Каролина Циковская, координатор проекта в Фонде FRSI.

Как подать заявку

В рамках проекта уже идет третий набор участников. Чтобы подать заявку, следует заполнить эту онлайн-форму

Участие в проекте могут принять граждане Украины, которые:

приехали в Польшу в связи с войной;

хотят найти офисную высококвалифицированную работу в Польше;

владеют английским или польским языком минимум на уровне B1.

Участники будут иметь возможность:

получить индивидуальные консультации карьерных советников;

вместе с экспертами подготовить план карьерного развития;

получить помощь в создании профессионального резюме на английском или польском языке;

посещать занятия по деловому польскому языку;

подготовиться к собеседованию;

узнать о польской офисной культуре и обычаях в труде;

создать свой профиль на LinkedIn;

научиться строить сеть контактов среди потенциальных работодателей и т. д.

Такой поддержкой воспользовались сотни людей. Среди них — аналитики данных, руководители отделов продаж, эксперты по логистике, программисты и специалисты по закупкам. Их истории показывают, что правильная подготовка способна кардинально изменить профессиональную ситуацию.

Ранее Finance.ua писал , что подавляющее большинство украинцев не рассматривает массовый выезд за границу после завершения войны. 88% респондентов заявили о намерении остаться в Украине, в то время как всего 8% допускают возможность эмиграции по экономическим причинам.

Основными причинами, влияющими на решение остаться в Польше, являются экономические факторы. Чаще респонденты называют:

более высокий уровень заработной платы (54%);

стабильные трудовые договоры (33%);

возможность легализации пребывания (33%).

Среди дополнительных факторов — возможности профессионального развития, социальные гарантии и жилищная поддержка.

