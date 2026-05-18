Несмотря на нехватку работников, 30% украинцев остаются без работы — опрос Сегодня 14:07 — Личные финансы

Безработный

Несмотря на острый дефицит кадров, который фиксируют работодатели во многих отраслях, у значительной части украинцев до сих пор нет работы. В то же время большинство трудоустроенных не меняли место работы в течение последнего года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Rakuten Viber среди более 17 тыс. пользователей.

Меняли ли украинцы работу

По данным опроса, 45% респондентов работают на том же месте и не планируют сменить работу.

В то же время у 30% опрошенных пока нет работы. Из них:

19% не работали год назад и не работают сейчас,

а еще 11% работали, но потеряли ее.

Еще 10% украинцев сменили работу по собственному желанию, а 9%, хотя и остаются на текущем месте, но планируют искать новую работу.

Кроме того:

3% были вынуждены сменить работу из-за сокращения или закрытия компании;

2% работают полностью на фрилансе;

1% нашли свою первую работу в этом году.

Аналитики Rakuten Viber отмечают, что по сравнению с предыдущими опросами структура ответов почти не изменилась.

Имеют ли украинцы дополнительные доходы

Большинство опрошенных (66%) сообщили, что получают доход только по основной работе.

Иногда есть подработка у 14% респондентов.

10% работают на двух или более работах.

Еще 7% имеют пассивный доход, а 3% развивают свой бизнес.

Таким образом, около трети украинцев имеют дополнительные источники заработка, что свидетельствует о стремлении диверсифицировать доходы в условиях экономической неопределенности.

Читайте также В Нацбанке прогнозируют рост зарплат украинцев

Как проводили опрос

Исследование проводилось в анонимном формате в канале Rakuten Viber Украина. Основную часть аудитории составляли люди в возрасте 34−45 лет, а более половины респондентов были моложе 45 лет.

Ранее мы сообщали , что по данным Grc, 49% специалистов уже в поиске нового места работы, а еще 20% планируют начать поиск в 2026 году.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.