Несмотря на нехватку работников, 30% украинцев остаются без работы — опрос

Безработный
Несмотря на острый дефицит кадров, который фиксируют работодатели во многих отраслях, у значительной части украинцев до сих пор нет работы. В то же время большинство трудоустроенных не меняли место работы в течение последнего года.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Rakuten Viber среди более 17 тыс. пользователей.

Меняли ли украинцы работу

По данным опроса, 45% респондентов работают на том же месте и не планируют сменить работу.
В то же время у 30% опрошенных пока нет работы. Из них:
  • 19% не работали год назад и не работают сейчас,
  • а еще 11% работали, но потеряли ее.
Еще 10% украинцев сменили работу по собственному желанию, а 9%, хотя и остаются на текущем месте, но планируют искать новую работу.
Кроме того:
  • 3% были вынуждены сменить работу из-за сокращения или закрытия компании;
  • 2% работают полностью на фрилансе;
  • 1% нашли свою первую работу в этом году.
Аналитики Rakuten Viber отмечают, что по сравнению с предыдущими опросами структура ответов почти не изменилась.

Имеют ли украинцы дополнительные доходы

  • Большинство опрошенных (66%) сообщили, что получают доход только по основной работе.
  • Иногда есть подработка у 14% респондентов.
  • 10% работают на двух или более работах.
  • Еще 7% имеют пассивный доход, а 3% развивают свой бизнес.
Таким образом, около трети украинцев имеют дополнительные источники заработка, что свидетельствует о стремлении диверсифицировать доходы в условиях экономической неопределенности.
Как проводили опрос

Исследование проводилось в анонимном формате в канале Rakuten Viber Украина. Основную часть аудитории составляли люди в возрасте 34−45 лет, а более половины респондентов были моложе 45 лет.
Ранее мы сообщали, что по данным Grc, 49% специалистов уже в поиске нового места работы, а еще 20% планируют начать поиск в 2026 году.
Светлана Вышковская
Редактор
Редактор
