Нехватка кадров бьет рекорды: 68% промышленных предприятий не хватает работников — опрос

Нехватка кадров продолжает быть самой главной проблемой промышленного бизнеса. Рост цен на сырье и материалы усилился — 56% - это второй наибольший вызов для компаний.

Об этом говорится в опросе ИЭИ (Института экономических исследований и политических консультаций).

Опасные условия работы беспокоили в апреле 46% бизнесов, особенно в регионах прифронтовых. Проблема перебоев с электроэнергией ослабевает — уже на 6-й строчке в рейтинге препятствий.

«Нехватка рабочей силы» не только уверенно удерживает первенство среди основных препятствий для ведения бизнеса в военное время, но и ежемесячно бьет рекорды. В апреле эта проблема беспокоила 68% бизнесов — исторический максимум с начала ежемесячных опросов.

Об этом свидетельствуют результаты 48-го ежемесячного опроса, который ИЭИ провел среди 471 промышленного предприятия.

В апреле произошел несущественный рост сложности поиска квалифицированных работников — с 61,4% до 62,3% выросла доля предприятий, для которых таких работников было труднее найти. Неквалифицированных работников сложнее искать для 35,1% опрошенных.

Также существенно сокращение количества предприятий, планирующих рост занятости в трехмесячной перспективе: с 16,6% в марте до 2,5% в апреле.

Компаний, планирующих увольнения людей, наоборот стало больше — с 3,9% до 6%. Однако в вынужденные отпуска работников почти не будут отправлять — эти планы есть у 4,1% компаний, что в три раза меньше, чем в марте (12,5%).

На втором месте укоренилось препятствие «рост цен на сырье, материалы и товары» — показатель вырос с 45% до 56%. Рекордный показатель за год.

«Это препятствие остается на второй строчке, но с существенно более высоким результатом. У нас один из самых высоких результатов — 56%. На таком же уровне это препятствие было в феврале 2025 года», — рассказал старший научный сотрудник ИЭИ Евгений Ангел.

Тройку самых больших препятствий закрывает «опасность работать», которая увеличила свой вес с 42% до 46%.

Зимой это препятствие называли 57% опрошенных. Ввиду усиления обстрелов энергетической инфраструктуры и отключения электроснабжения это отражалось в актуальности этого препятствия. Но в начале 2026 года ситуация изменилась", — отметил Евгений Ангел.

Эта проблема остается более актуальной для крупного бизнеса — более 60% крупных предприятий по сравнению с более 30% микро и около 40% малых.

В региональном измерении проблема более острая в прифронтовых промышленных регионах — более 80% опрошенных в Кировоградской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях считают опасные условия препятствием для ведения бизнеса.

Опрос зафиксировал поднятие на четвертое место препятствия «уменьшение спроса на продукцию/услуги» — с 25% до 26%.

Актуальность «перебоев с электро-, водо- или теплоснабжением» продолжила уменьшаться третий месяц подряд — упала с четвертой на шестую строчку с 21%.

37% предприятий были вынуждены временно приостанавливать работу из-за перебоев с электроэнергией в марте. В то же время 43% бизнесов работали непрерывно, несмотря на перебои с электроэнергией. Только 20% бизнесов не имели отключений электроэнергии.

Средние потери рабочего времени составили 5% в марте после 6% в феврале. Наибольшие потери рабочего времени в малых предприятиях (7%) среди отраслей — в металлургии и металлообработке (7%), а в региональном измерении — в Черкасской (16%) и Сумской (13%) областях.

«Коррупция» и «неправомерные требования» или давление со стороны правоохранительных или контрольных органов традиционно остаются несущественными проблемами на фоне основных — их отметили по 4% опрошенных.

Ранее Finance.ua писал , что для роста ВВП Украине нужны миллионы работников. Вопрос привлечения трудовых мигрантов пока не актуален для правительства. Приоритетом остается возвращение уехавших за границу украинцев. Об этом заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

По оценкам правительства, не менее 2 миллионов человек, которые сейчас проживают в Украине, можно дополнительно привлечь на рынок труда.

Как пояснил министр, речь идет о молодежи, людях в возрасте 50+, а также отдельных категориях граждан, которые ныне не участвуют в экономической деятельности. Это люди, которые сейчас тоже не участвуют в рынке труда. Привлечение всех этих категорий — наша первая цель", — сказал Соболев.

