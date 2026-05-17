Бизнес ожидает реформ: большинство экспертов одобряют новый Таможенный кодекс Сегодня 17:02

Таможенник

Большинство таможенных экспертов поддерживают идею принятия нового Таможенного кодекса в 2026 году.

Об этом свидетельствуют результаты исследования «Таможенный индекс» Европейской Бизнес Ассоциации. В то же время, общая оценка работы таможни несколько снизилась, хотя отдельные процессы демонстрируют постепенные улучшения.

Поддержка нового Таможенного кодекса

Принятие нового Таможенного кодекса в 2026 году поддерживают 72% опрошенных таможенных экспертов. Такие данные приведены в новой волне исследования «Таможенный индекс» за 2025 год, проведенном Европейской Бизнес Ассоциацией в партнерстве с Done.

Интегральный показатель индекса снизился до 3,24 балла из 5 возможных против 3,40 балла в 2024 году.

Все три ключевых компонента индекса показали умеренное снижение:

качество таможенных услуг — 3,04 балла (против 3,08 в 2024 году);

уровень коррупции — 3,34 балла (против 3,53);

работа системы «Единое окно» — 3,34 балла (против 3,59).

Тем не менее, эксперты фиксируют и положительные тенденции: меньше компаний сталкиваются с корректировкой таможенной стоимости, а также снизилась частота физических осмотров и дополнительного контроля.

Основные проблемы и оценки бизнеса

Ниже всего в индексе остается оценка качества таможенных услуг и профессиональности должностных лиц. Большинство респондентов — 54% — назвали ее удовлетворительным, 26% — высоким. В то же время 18% оценили уровень как низкий, еще 2% как очень низкий.

Что касается коррупции, ситуация выглядит более стабильной: только 4% опрошенных сообщили о ее росте (в 2024 году — 6%, в 2023-м — 14%). В то же время, 64% считают, что уровень не изменился, 24% отметили незначительное уменьшение, а 8% — существенное.

Ситуация с «Единым окном» и вызовами

Работа системы «Единое окно» остается относительно стабильной, хотя ее оценка несколько ухудшилась. 52% компаний считают ее удовлетворительной, 30% - хорошей, 8% - очень хорошей. Отрицательные оценки дали 10% респондентов.

Бизнес ожидает дальнейшего совершенствования системы, в частности, отображения статусов документов в реальном времени, автоматизации распределения заявлений, интеграции с государственными реестрами и полного перехода на электронный документооборот.

Показатели взаимодействия с таможней

Среди ключевых проблем, которые называет бизнес:

54% сталкиваются с корректировкой таможенной стоимости (менее 60% в 2024 году);

47% фиксируют задержки без пояснений;

40% - проблемы с переклассификацией кодов УКТВЭД;

32% - дополнительный таможенный контроль;

18% - физический досмотр товаров.

Также респонденты отмечают отсутствие единого подхода к применению норм и затягиванию процедур.

Отдельно бизнес указывает на трудности во взаимодействии с Госпродпотребслужбой во время таможенного оформления.

Другие тенденции рынка

У половины компаний нет проблем с признанием документов о преференциальном происхождении товаров, но 40% сталкиваются с ними время от времени, а 10% — регулярно.

Процедурой совместного транзита пользуются 18% компаний, транзитными упрощениями — 16%. При этом 60% планируют получить статус АЭО или соответствующие упрощения.

За год 22% компаний сменили место таможенного оформления (против 30% в 2024 году), и в 68% случаев это было не из-за проблем с таможней, а по логистическим причинам.

«Снижение интегральной оценки Таможенного индекса свидетельствует о высоких ожиданиях со стороны бизнеса относительно изменений на таможне, направленных на улучшение качества сервисов. Ожидаем, что назначение нового руководства Гостаможслужбы станет толчком для ощутимых реформ и переосмысления подходов к работе таможни», — комментирует Наталья Артемчук.

«Несмотря на более низкий показатель оценки работы системы „Единое окно“, следует отметить, что основные замечания касаются не программно-информационного комплекса, а порядка и процедуры прохождения мероприятий официального контроля», — добавляет Александр Лазарев.

Справка Finance.ua:

Таможенный индекс Европейской бизнес ассоциации проводится с 2010 года и измеряет качество таможенных процедур, уровень коррупции и работу системы «Единое окно»;

оценка проводится раз в год, где 3 балла — нейтральный уровень, а 5 — максимальный.

