Сохраняется ли рабочее место после мобилизации: объяснение Сегодня 13:14 — Личные финансы

Как военнослужащему сохранить рабочее место и предусмотрены ли выплаты

Мобилизация или подписание контракта на военную службу не является основанием для потери работы. За работником сохраняются место работы и должность.

Об этом говорится в материале Министерства юстиции Украины, подготовленного в рамках совместного с Нацбанком информационного проекта, посвященного финансовым правам и финансовой грамотности военнослужащих и их семей.

Эти правила распространяются на всех работодателей независимо от формы собственности предприятия или учреждения.

После завершения службы работник вправе вернуться на свою должность.

В то же время, гарантии не действуют для лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, а также для людей, которые занимали выборные должности, если срок их полномочий уже истек.

Зачисляется ли служба в стаж

Период прохождения военной службы учитывается в страховой стаж, стаж работы, стаж по специальности и государственную службу.

Это учитывается в частности при назначении пенсии.

Что нужно сделать после мобилизации

После мобилизации работник должен сообщить работодателю и предоставить документы, подтверждающие прохождение службы.

Это могут быть:

военный билет;

справка по ТЦК и СП;

выписка из приказа.

После этого работодатель издает приказ об увольнении работника от исполнения обязанностей на время службы. Это не увольнение, а лишь временное прекращение исполнения обязанностей.

Выплачивается ли зарплата

При прохождении военной службы работодатель не обязан выплачивать мобилизованному работнику среднюю зарплату. Такие выплаты возможны только по его инициативе.

Основным источником дохода в этот период является денежное довольствие военнослужащего.

Если работника незаконно уволили во время мобилизации, он имеет право обратиться в Госслужбу Украины по труду и обжаловать увольнение в суде.

Ранее Finance.ua писал , что Кабинет Министров работает над проектом постановления по дополнительным выплатам военнослужащим. Проект будет касаться мобилизованных, контрактников и иностранных граждан, проходящих службу.

Предварительно правительство рассматривает следующие виды дополнительного вознаграждения:

100 тыс. грн за участие в боевых действиях, в том числе на временно оккупированных территориях, в зоне между позициями Сил обороны Украины и войск рф, а также на территории государства-агрессора. Выплата будет начисляться пропорционально времени участия в боевых действиях;

за участие в боевых действиях, в том числе на временно оккупированных территориях, в зоне между позициями Сил обороны Украины и войск рф, а также на территории государства-агрессора. Выплата будет начисляться пропорционально времени участия в боевых действиях; 170 тыс. грн — разовое вознаграждение за выполнение боевых или специальных задач в составе подразделений первого эшелона обороны или наступления, в частности во время контрнаступления или контратаки;

— разовое вознаграждение за выполнение боевых или специальных задач в составе подразделений первого эшелона обороны или наступления, в частности во время контрнаступления или контратаки; 25 тыс. грн за каждого уничтоженного военного противника в стрелковом или рукопашном бою при условии подтверждения видеофиксацией;

за каждого уничтоженного военного противника в стрелковом или рукопашном бою при условии подтверждения видеофиксацией; 250 тыс. грн за взятие противника в плен.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.