Сохраняется ли рабочее место после мобилизации: объяснение

Как военнослужащему сохранить рабочее место и предусмотрены ли выплаты
Мобилизация или подписание контракта на военную службу не является основанием для потери работы. За работником сохраняются место работы и должность.
Об этом говорится в материале Министерства юстиции Украины, подготовленного в рамках совместного с Нацбанком информационного проекта, посвященного финансовым правам и финансовой грамотности военнослужащих и их семей.
Эти правила распространяются на всех работодателей независимо от формы собственности предприятия или учреждения.
После завершения службы работник вправе вернуться на свою должность.
В то же время, гарантии не действуют для лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, а также для людей, которые занимали выборные должности, если срок их полномочий уже истек.

Зачисляется ли служба в стаж

Период прохождения военной службы учитывается в страховой стаж, стаж работы, стаж по специальности и государственную службу.
Это учитывается в частности при назначении пенсии.

Что нужно сделать после мобилизации

После мобилизации работник должен сообщить работодателю и предоставить документы, подтверждающие прохождение службы.
Это могут быть:
  • военный билет;
  • справка по ТЦК и СП;
  • выписка из приказа.
После этого работодатель издает приказ об увольнении работника от исполнения обязанностей на время службы. Это не увольнение, а лишь временное прекращение исполнения обязанностей.

Выплачивается ли зарплата

При прохождении военной службы работодатель не обязан выплачивать мобилизованному работнику среднюю зарплату. Такие выплаты возможны только по его инициативе.
Основным источником дохода в этот период является денежное довольствие военнослужащего.
Если работника незаконно уволили во время мобилизации, он имеет право обратиться в Госслужбу Украины по труду и обжаловать увольнение в суде.
Ранее Finance.ua писал, что Кабинет Министров работает над проектом постановления по дополнительным выплатам военнослужащим. Проект будет касаться мобилизованных, контрактников и иностранных граждан, проходящих службу.
Предварительно правительство рассматривает следующие виды дополнительного вознаграждения:
  • 100 тыс. грн за участие в боевых действиях, в том числе на временно оккупированных территориях, в зоне между позициями Сил обороны Украины и войск рф, а также на территории государства-агрессора. Выплата будет начисляться пропорционально времени участия в боевых действиях;
  • 170 тыс. грн — разовое вознаграждение за выполнение боевых или специальных задач в составе подразделений первого эшелона обороны или наступления, в частности во время контрнаступления или контратаки;
  • 25 тыс. грн за каждого уничтоженного военного противника в стрелковом или рукопашном бою при условии подтверждения видеофиксацией;
  • 250 тыс. грн за взятие противника в плен.
По материалам:
Finance.ua
