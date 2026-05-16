Ко Дню Киева жители столицы получат денежное пособие

Ко Дню Киева почти 35 тысяч горожан получат одноразовую материальную помощь

В последнее воскресенье мая традиционно отмечается День Киева. По этому случаю около 35 тыс. жителей льготных категорий получат единовременную материальную помощь. Размер выплат будет составлять от 800 до 1500 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Сколько средств предусмотрено на выплаты

Помощь выделят в рамках программы «Забота. Навстречу киевлянам». В общей сложности на выплаты столица направит около 30 млн грн.

Отмечается, что выплаты получат киевляне 17 категорий, установленных соответствующим распоряжением Киевского городского головы.

Выплаты в размере 800 грн предусмотрены для лиц, получающих:

государственное социальное пособие на детей с инвалидностью;

социальную пенсию на детей с инвалидностью;

пособие на тяжелобольных детей;

пособие на детей, над которыми установлена ​​опека или забота;

пособие при усыновлении ребенка;

государственное социальное пособие детям умершего кормильца;

пособие на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;

пенсию в связи с утратой кормильца, назначенную детям;

государственное пособие детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов.

Пособие в размере 1000 гривен получат:

репрессированные и члены их семей, которые были принудительно переселены;

лица, получающие пособие на детей с инвалидностью подгруппы А;

дети-сироты;

лица, являющиеся получателями временного пособия детей без родительской опеки.

Максимальное пособие в 1500 грн выплатят:

праведникам Бабьего Яра;

участникам народного ополчения, участвовавших в обороне столицы с сентября по ноябрь 1941 года;

ветеранам подпольно-партизанского движения;

родителям погибших в мирное время солдат срочной службы.

В КГГА уточнили, что граждане, относящиеся сразу к нескольким категориям, получат одно пособие в большем размере.

В то же время, лицам, находящимся на полном государственном содержании, пособие начислять не будут.

