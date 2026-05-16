Какое имущество не могут отобрать за долги Сегодня 14:14 — Личные финансы

За какие долги не могут отобрать квартиру, Фото: magnific

Исполнительное производство направлено на исполнение судебных решений, однако закон одновременно гарантирует защиту прав человека. Даже при наличии долга часть имущества не могут отобрать, если оно необходимо для базовых потребностей человека.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Какое имущество нельзя изымать

Закон Украины «Об исполнительном производстве» определяет перечень вещей, на которые не может быть наложено взыскание.

Прежде всего это:

предметы первой необходимости (одежда, обувь, постельные принадлежности, средства гигиены);

необходимые лекарства и медицинские средства;

минимальный набор мебели и бытовой техники;

продукты питания и вода или средства для их приобретения;

топливо для приготовления пищи и отопления;

имущество, необходимое для профессиональной деятельности (если это единственный источник дохода);

государственные награды и памятные знаки отличия;

отдельные виды сельскохозяйственного имущества.

Особенности исполнительного производства во время военного положения

В период военного положения в Украине действуют дополнительные ограничения, направленные на уменьшение финансовой нагрузки на граждан.

В частности, прекращено взыскание с пенсий и стипендий, за исключением частных случаев, таких как алименты или возмещение вреда здоровью.

Также должники могут пользоваться денежными средствами с арестованных счетов в пределах двух минимальных заработных плат в месяц после обращения к исполнителю.

При наличии небольших долгов не допускается взыскание единственного жилья и земельного участка, на котором оно расположено.

Кроме того, действует мораторий на отчуждение ипотечного жилья по отдельным категориям потребительских кредитов.

Последние изменения

7 апреля 2026 года Верховная Рада приняла закон № 4833-IX, направленный на повышение эффективности выполнения решений, расширение цифровых инструментов в исполнительном производстве и усиление социальной защиты граждан.

Теперь единственное жилье должника могут взыскать только в случае большой задолженности. Ранее этот порог составил 20 минимальных зарплат, однако теперь его повысили до 50 минимальных зарплат.

Также предусмотрено автоматическое снятие арестов после полного погашения долга (для небольших сумм — до 10 минимальных зарплат).

Отдельно закон усиливает защиту военнослужащих. Для них предусмотрена остановка взысканий на единое жилье на период военного положения и год после его завершения.

В случае долгов за коммунальные услуги на территориях боевых действий или оккупации предусмотрены дополнительные послабления, включая снятие арестов и исключение из реестра должников.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.