Мобилизованные предприниматели могут не платить налоги во время службы: как воспользоваться правом

Предприниматели могут не платить налоги во время службы в армии
Предприниматели, которые были мобилизованы или проходят военную службу по контракту, имеют право на налоговые льготы на время службы. Право на льготы имеют только те, кто официально зарегистрирован как ФЛП или самозанятое лицо до момента мобилизации или подписания контракта.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

От каких налогов освобождают защитников

Как отмечают специалисты, в течение всего периода военной службы такие лица могут:
  • не платить налог на доходы физических лиц;
  • не платить единый налог;
  • не платить военный сбор;
  • не платить единый социальный взнос за себя;
  • не подавать налоговую отчетность по этим платежам.
Льгота действует даже в случае, если у предпринимателя есть наемные работники или он продолжает получать доход от деятельности во время службы.

На какой период предоставляется освобождение

Налоговые льготы используются на весь период службы, но не ранее 24 февраля 2022 года.
Освобождение начинает действовать с 1-го числа месяца, в котором человек был мобилизован или он заключил контракт, и длится до последнего дня месяца, в котором произошла демобилизация (увольнение со службы).
Для того чтобы воспользоваться правом на освобождение от налогов, необходимо подать в налоговую службу по месту регистрации копию военного билета или иного документа, подтверждающего призыв на военную службу во время мобилизации, на особый период, копию контракта (при отсутствии в контролирующем органе сведений о мобилизации или заключении контракта).
Ранее Finance.ua писал, что предприятия оборонно-промышленного комплекса и компании, критически важные для обеспечения потребностей ВСУ, теперь могут продолжить бронирование работников, устранивших разногласия в воинском учете, в течение 24 часов.
