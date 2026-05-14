До 460 тысяч гривен: какие новые выплаты планируют для военных
Какие выплаты могут ввести
- 100 тыс. грн за участие в боевых действиях, в том числе на временно оккупированных территориях, в зоне между позициями Сил обороны Украины и войск россии, а также на территории государства-агрессора. Выплата будет начисляться пропорционально времени участия в боевых действиях;
- 170 тыс. грн — одноразовое вознаграждение за выполнение боевых или специальных задач в составе подразделений первого эшелона обороны или наступления, в частности во время контрнаступления или контратаки;
- 25 тыс. грн за каждого уничтоженного военного противника в стрелковом или рукопашном бою при условии подтверждения видеофиксацией;
- 250 тыс. грн за взятие противника в плен.
- 20 тыс. грн в сутки за восстановление или возврат позиций, зданий или сооружений, захваченных инфильтрированными группами противника в глубине обороны украинских войск;
- 40 тыс. грн в сутки за захват позиций, зданий или сооружений непосредственно на линии боевого столкновения или в глубине обороны противника.
- базовую ежемесячную выплату для рядового состава — от 30 тыс. грн;
- ежегодное вознаграждение за заключение контракта — 27 тыс. грн;
- ежемесячную дополнительную выплату за подписание контракта — 10 тыс. грн;
- выплату за взятие противника в плен — 250 тыс. грн;
- выплату за уничтожение противника — 25 тыс. грн;
- выплату за захват позиций — 40 тыс. грн в день;
- выплату за восстановление позиций — 20 тыс. грн в день;
- выплату за выполнение задач на линии боевого столкновения — 8,7 тыс. грн в день.
