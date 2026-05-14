До 460 тысяч гривен: какие новые выплаты планируют для военных Сегодня 17:07 — Личные финансы

Кабинет Министров работает над проектом постановления о дополнительных выплатах военнослужащим. Проект будет касаться мобилизованных, контрактников и иностранных граждан, которые проходят службу.

Проектом постановлениям поделился народный депутат Алексей Гончаренко.

Он подчеркнул, что документ пока не принят, однако его положения уже обсуждаются.

Какие выплаты могут ввести

Предварительно правительство рассматривает следующие виды дополнительного вознаграждения:

100 тыс. грн за участие в боевых действиях, в том числе на временно оккупированных территориях, в зоне между позициями Сил обороны Украины и войск россии, а также на территории государства-агрессора. Выплата будет начисляться пропорционально времени участия в боевых действиях;

170 тыс. грн — одноразовое вознаграждение за выполнение боевых или специальных задач в составе подразделений первого эшелона обороны или наступления, в частности во время контрнаступления или контратаки;

25 тыс. грн за каждого уничтоженного военного противника в стрелковом или рукопашном бою при условии подтверждения видеофиксацией;

за каждого уничтоженного военного противника в стрелковом или рукопашном бою при условии подтверждения видеофиксацией; 250 тыс. грн за взятие противника в плен.

Проект предусматривает дополнительные выплаты за ведение штурмовых действий. В частности:

20 тыс. грн в сутки за восстановление или возврат позиций, зданий или сооружений, захваченных инфильтрированными группами противника в глубине обороны украинских войск;

40 тыс. грн в сутки за захват позиций, зданий или сооружений непосредственно на линии боевого столкновения или в глубине обороны противника.

При этом общая сумма выплат за штурмовые действия согласно проекту не может превышать 460 тыс. грн.

Отдельно правительство рассматривает возможность введения 50 тыс. грн для военнослужащих, выполняющих боевые или специальные задания на пунктах управления органов военного управления. Выплата будет производиться пропорционально времени выполнения таких задач.

Также проект предусматривает до 30 тыс. грн дополнительного вознаграждения в месяц для военнослужащих, которые не подпадают под другие категории выплат.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в июне 2026 года в Украине стартует реформа армии и в этом же месяце ожидаются первые результаты, в том числе в сфере финансового обеспечения военнослужащих. Президент Украины Владимир Зеленский поручил повысить выплаты военнослужащим с учетом принципа дифференциации в зависимости от условий службы.

Как рассказывал народный депутат Алексей Гончаренко, в проектах контрактов предлагается ввести новую матрицу выплат и денежного довольствия. В частности:

базовую ежемесячную выплату для рядового состава — от 30 тыс. грн;

ежегодное вознаграждение за заключение контракта — 27 тыс. грн;

ежемесячную дополнительную выплату за подписание контракта — 10 тыс. грн;

выплату за взятие противника в плен — 250 тыс. грн;

выплату за уничтожение противника — 25 тыс. грн;

выплату за захват позиций — 40 тыс. грн в день;

выплату за восстановление позиций — 20 тыс. грн в день;

выплату за выполнение задач на линии боевого столкновения — 8,7 тыс. грн в день.

Также в Верховной Раде предлагается установить гарантированный минимальный уровень денежного довольствия для военных. Если закон примут, их выплаты не смогут быть ниже 150% средней зарплаты в Украине и будут пересматриваться каждые три месяца.

