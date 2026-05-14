Кто из украинцев в мае получит дополнительный счет за газ — детали

В мае некоторые украинцы могут получить третью платежку за газ. Это дополнительный счет за распределение, которое посылают после ежегодного пересчета потребления.

техническая корректировка оплат за весь год. Этот счет связан с корректировкой фактического потребления, пишет agronews.ua . Это не новый тариф и не повышение цен, а техническая корректировка оплат за весь год.

Кто может получить

Третья платежка за газ обычно приходит после завершения отопительного сезона. Дополнительный счет поступит потребителям, у которых по итогам года изменился объем потребления или тарифный коэффициент.

Речь идет о домохозяйствах, которые используют газ для отопления или у которых были значительные колебания счетчика в течение отопительного периода.

Регионы

В некоторых регионах сумма в третьей платежке может быть значительно выше из-за уточнения данных, полученных операторами после сверки показателей.

В компаниях-поставщиках отмечают, что платежка за распределение газа рассчитывается равными частями в течение года. Однако после завершения отопительного периода могут возникнуть переплаты или долги.

Причины

Поэтому в мае приходит дополнительная платежка за газ. В нем отображается разница между прогнозным и фактическим потреблением.

Потребителям советуют внимательно проверять информацию в платежках. Сверяйте объем годового потребления, тариф, корректировку и дату указанных показателей. Если вы обнаружили ошибки, можно обратиться к оператору ГРС и подать уточненные данные самостоятельно.

Ранее Finance.ua писал , что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла постановление об изменениях в платежках за распределение природного газа для бытовых потребителей.

Постановление вступает в силу 1 октября 2026 года. До этого времени операторы газораспределительных сетей должны привести платежные документы в соответствие с новыми требованиями.

Также ранее говорилось , что в 2026 году для бытовых потребителей могут ввести обновленную систему штрафов за нарушение правил пользования газораспределительными сетями.

Как заявили в «Газсетях», речь идет об изменениях в нормативные документы, которые сейчас находятся на этапе проработки и должны ужесточить требования к безопасности и техническому обслуживанию.

На рынке газа для населения сейчас работают 8 компаний. 4 из них предлагают только годовые тарифы. И их действие продлили без изменений, по меньшей мере, до 30 апреля 2027 года. Напомним, что поставщики газа для бытовых потребителей обновили свои годовые предложения и обнародовали ценники на май.

