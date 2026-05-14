Поэтому в мае приходит дополнительная платежка за газ. В нем отображается разница между прогнозным и фактическим потреблением.
Потребителям советуют внимательно проверять информацию в платежках. Сверяйте объем годового потребления, тариф, корректировку и дату указанных показателей. Если вы обнаружили ошибки, можно обратиться к оператору ГРС и подать уточненные данные самостоятельно.
Ранее Finance.ua писал, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла постановление об изменениях в платежках за распределение природного газа для бытовых потребителей.
Постановление вступает в силу 1 октября 2026 года. До этого времени операторы газораспределительных сетей должны привести платежные документы в соответствие с новыми требованиями.
Также ранее говорилось, что в 2026 году для бытовых потребителей могут ввести обновленную систему штрафов за нарушение правил пользования газораспределительными сетями.
Как заявили в «Газсетях», речь идет об изменениях в нормативные документы, которые сейчас находятся на этапе проработки и должны ужесточить требования к безопасности и техническому обслуживанию.
Напомним, что поставщики газа для бытовых потребителей обновили свои годовые предложения и обнародовали ценники на май.На рынке газа для населения сейчас работают 8 компаний. 4 из них предлагают только годовые тарифы. И их действие продлили без изменений, по меньшей мере, до 30 апреля 2027 года.