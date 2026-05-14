10 вакансий в miltech: кого ищут оборонные компании

Украинская miltech-отрасль продолжает расширяться, а вместе с ней увеличивается потребность в новых работниках. Компании, создающие технологии обороны, ищут не только инженеров и разработчиков, но и HR-специалистов, финансистов, юристов и менеджеров.
Делимся подборкой от robota.ua с 10 актуальными вакансиями в компаниях сферы Defence & Military Tech, которые предлагают официальное трудоустройство, бронирование и профессиональное развитие.
HR-менеджер в Центр технологий и исследований «Шлях»
📍 Киев
О работодателе
Украинский производитель боеприпасов для беспилотных систем и ударных дронов.
Компания ищет специалиста, который будет помогать с подбором персонала разного уровня — от рабочих специальностей до руководителей отделов.
Среди основных задач: поиск кандидатов, проведение телефонных интервью и первичных собеседований, организация собеседований с руководителями структурных подразделений и участие в адаптации новых сотрудников.
Работодатель предлагает официальное трудоустройство, дополнительный оплачиваемый выходной в день рождения, регулярный пересмотр зарплаты.
Главный бухгалтер в Vyriy
📍 Киев
О работодателе
Украинская оборонная технологическая компания, разрабатывающая и серийно производящая беспилотные летательные аппараты, комплектующие к ним и роботизированные системы.
Ищут специалиста, отвечающего за бухгалтерский учет дочернего предприятия. На старте это роль единственного бухгалтера, но в дальнейшем компания планирует расширение финансовой команды и отдельный бухгалтерский отдел.
Рассматривают кандидатов с высшим образованием в сфере учета, финансов или экономики, опытом работы главным или единственным бухгалтером — от 3 лет, знанием бухгалтерского и налогового законодательства Украины, опытом работы по НДС, налогом на прибыль, ЕСВ. Преимуществом станет опыт работы в производственных компаниях, понимание специфики ОПК и Дія.City.
Украинская технологическая компания, один из лидеров по разработке и производству наземных роботизированных комплексов (НРК) для сил обороны Украины.
Компания ищет кандидата с высшим юридическим образованием, знанием английского на продвинутом уровне и опытом работы от 3 до 6 лет в юридических фирмах или in-house. Преимуществом станет опыт в сфере оборонной промышленности, miltech, dual-use или смежных регулируемых индустриях (aerospace, hardware, manufacturing).
Электрик в «Бойові Птахи України»
📍 Обухов (Киевская область)
О работодателе
Один из ведущих отечественных разработчиков и производителей БПЛА для нужд сил обороны Украины.
Приглашают на работу специалиста с профильным образованием, знанием правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок, а также допуском III-V группы по электробезопасности. Дополнительным преимуществом станет наличие собственного авто.
Украинский производитель тактических симуляторов Skiftech для подготовки бойцов на основе лазерных технологий.
Портрет идеального кандидата на вакансию: базовое понимание технической документации, знание требований к хранению электронных компонентов, навыки работы с ПК и Excel или Google-таблицами. Преимуществом станет техническое образование или опыт работы в схожей сфере.
проведение инвентаризации и ведение актуального учета компьютерного оборудования;
выдачу, настройку и сопровождение рабочей техники для новых и имеющихся сотрудников;
предоставление технической поддержки пользователям в решении проблем с программным и аппаратным обеспечением;
администрирование локального домена и облачных сервисов, а также участие в развитии сетевой инфраструктуры компании.
Предлагается официальное трудоустройство, бронирование, оплачиваемые больничные и отпуска. Для ветеранов предусмотрены оплачиваемые дни отдыха.
Финансовый менеджер в «Генерал Черешня»
📍 Киев
О работодателе
Украинская defence-tech компания, разрабатывающая и серийно производящая современные беспилотные летательные аппараты, включая FPV-дроны и дрона-перехватчики для противодействия воздушным угрозам.
Специалист будет отвечать за бюджетирование, финансовую аналитику, подготовку управленческой отчетности, анализ план-факт показателей и консолидацию бюджетов на уровне компании.
Анонсируют: официальное трудоустройство, бронирование, оплачиваемые больничные и отпуска, бесплатные обеды и возможность профессионального развития. Компания также предпочитает ветеранов и ветеранок.
Специалист по 3D-печати в Airlogix
📍 Киев
О работодателе
Компания, специализирующаяся на производстве инновационных продуктов в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Ищут специалиста для работы над производством инновационных решений в сфере беспилотных летательных аппаратов.
Специалист будет заниматься изготовлением моделей с помощью 3D-печати, контролем остатков материалов, базовым техническим обслуживанием оборудования и, по желанию, будет приобщаться к совершенствованию моделей и производственных процессов.
HR People Partner в «Атлон Авіа»
📍 Бровары
О работодателе
Научно-производственное предприятие, производящее беспилотные авиационные комплексы с 2014 года.
Среди требований к кандидатам: от 3 лет опыта на позиции HR People Partner или HR Generalist, опыт работы с инициативами по содержанию или вовлеченности персонала, понимание полного HR-цикла, сильные коммуникационные навыки.
Компания предлагает, в частности, медицинское страхование, покрытие затрат на изучение английского, бронирование с первого рабочего дня и возможности профессионального и карьерного развития.
Будущий специалист будет отвечать за складской учет, планирование и координацию работы складского персонала, контроль выполнения заказов, ведение отчетности и поддержание порядка на складе. Также в фокусе — оптимизация процессов и работа с производственными складскими системами.