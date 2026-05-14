10 вакансий в miltech: кого ищут оборонные компании Сегодня 15:31 — Личные финансы

Военные технологии

Украинская miltech-отрасль продолжает расширяться, а вместе с ней увеличивается потребность в новых работниках. Компании, создающие технологии обороны, ищут не только инженеров и разработчиков, но и HR-специалистов, финансистов, юристов и менеджеров.

Делимся подборкой от robota.ua с 10 актуальными вакансиями в компаниях сферы Defence & Military Tech, которые предлагают официальное трудоустройство, бронирование и профессиональное развитие.

HR-менеджер в Центр технологий и исследований «Шлях»

📍 Киев

О работодателе

Украинский производитель боеприпасов для беспилотных систем и ударных дронов.

Компания ищет специалиста , который будет помогать с подбором персонала разного уровня — от рабочих специальностей до руководителей отделов.

Среди основных задач: поиск кандидатов, проведение телефонных интервью и первичных собеседований, организация собеседований с руководителями структурных подразделений и участие в адаптации новых сотрудников.

Работодатель предлагает официальное трудоустройство, дополнительный оплачиваемый выходной в день рождения, регулярный пересмотр зарплаты.

Главный бухгалтер в Vyriy

📍 Киев

О работодателе

Украинская оборонная технологическая компания, разрабатывающая и серийно производящая беспилотные летательные аппараты, комплектующие к ним и роботизированные системы.

Ищут специалиста, отвечающего за бухгалтерский учет дочернего предприятия. На старте это роль единственного бухгалтера, но в дальнейшем компания планирует расширение финансовой команды и отдельный бухгалтерский отдел.

Рассматривают кандидатов с высшим образованием в сфере учета, финансов или экономики, опытом работы главным или единственным бухгалтером — от 3 лет, знанием бухгалтерского и налогового законодательства Украины, опытом работы по НДС, налогом на прибыль, ЕСВ. Преимуществом станет опыт работы в производственных компаниях, понимание специфики ОПК и Дія.City.

Юрист (международная деятельность) в Tenсore

📍 Вишневое (Киевская область)

О работодателе

Украинская технологическая компания, один из лидеров по разработке и производству наземных роботизированных комплексов (НРК) для сил обороны Украины.

Компания ищет кандидата с высшим юридическим образованием, знанием английского на продвинутом уровне и опытом работы от 3 до 6 лет в юридических фирмах или in-house. Преимуществом станет опыт в сфере оборонной промышленности, miltech, dual-use или смежных регулируемых индустриях (aerospace, hardware, manufacturing).

Электрик в «Бойові Птахи України»

📍 Обухов (Киевская область)

О работодателе

Один из ведущих отечественных разработчиков и производителей БПЛА для нужд сил обороны Украины.

Приглашают на работу специалиста с профильным образованием, знанием правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок, а также допуском III-V группы по электробезопасности. Дополнительным преимуществом станет наличие собственного авто.

Вакансия предусматривает обязательное прохождение полиграфа.

Контроллер качества готовой продукции в Skiftech

📍 Киев

О работодателе

Украинский производитель тактических симуляторов Skiftech для подготовки бойцов на основе лазерных технологий.

Портрет идеального кандидата на вакансию : базовое понимание технической документации, знание требований к хранению электронных компонентов, навыки работы с ПК и Excel или Google-таблицами. Преимуществом станет техническое образование или опыт работы в схожей сфере.

Системный администратор в Frontline Robotics

📍 Киев

О работодателе

Компания занимается разработкой и производством роботизированных систем для Сил безопасности и обороны Украины.

проведение инвентаризации и ведение актуального учета компьютерного оборудования;

выдачу, настройку и сопровождение рабочей техники для новых и имеющихся сотрудников;

предоставление технической поддержки пользователям в решении проблем с программным и аппаратным обеспечением;

администрирование локального домена и облачных сервисов, а также участие в развитии сетевой инфраструктуры компании.

Предлагается официальное трудоустройство, бронирование, оплачиваемые больничные и отпуска. Для ветеранов предусмотрены оплачиваемые дни отдыха.

Финансовый менеджер в «Генерал Черешня»

📍 Киев

О работодателе

Украинская defence-tech компания, разрабатывающая и серийно производящая современные беспилотные летательные аппараты, включая FPV-дроны и дрона-перехватчики для противодействия воздушным угрозам.

Специалист будет отвечать за бюджетирование, финансовую аналитику, подготовку управленческой отчетности, анализ план-факт показателей и консолидацию бюджетов на уровне компании.

Анонсируют: официальное трудоустройство, бронирование, оплачиваемые больничные и отпуска, бесплатные обеды и возможность профессионального развития. Компания также предпочитает ветеранов и ветеранок.

Специалист по 3D-печати в Airlogix

📍 Киев

О работодателе

Компания, специализирующаяся на производстве инновационных продуктов в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ищут специалиста для работы над производством инновационных решений в сфере беспилотных летательных аппаратов.

Специалист будет заниматься изготовлением моделей с помощью 3D-печати, контролем остатков материалов, базовым техническим обслуживанием оборудования и, по желанию, будет приобщаться к совершенствованию моделей и производственных процессов.

HR People Partner в «Атлон Авіа»

📍 Бровары

О работодателе

Научно-производственное предприятие, производящее беспилотные авиационные комплексы с 2014 года.

Среди требований к кандидатам : от 3 лет опыта на позиции HR People Partner или HR Generalist, опыт работы с инициативами по содержанию или вовлеченности персонала, понимание полного HR-цикла, сильные коммуникационные навыки.

Компания предлагает, в частности, медицинское страхование, покрытие затрат на изучение английского, бронирование с первого рабочего дня и возможности профессионального и карьерного развития.

Руководитель склада в Motor-G

📍 Киев

О работодателе

Украинский производитель электродвигателей БПЛА.

На работу приглашают руководителя состава по организации и координации складских процессов.

Будущий специалист будет отвечать за складской учет, планирование и координацию работы складского персонала, контроль выполнения заказов, ведение отчетности и поддержание порядка на складе. Также в фокусе — оптимизация процессов и работа с производственными складскими системами.

