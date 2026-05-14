Международный Реестр ущерба открыл новые категории для украинского бизнеса

Заявления подаются в Реестр ущерба Украины (RD4U) в электронном виде через вебпортал Дія

Международный Реестр ущерба расширил список категорий заявлений, которые могут подавать украинские компании. Теперь бизнес имеет возможность официально зафиксировать повреждение имущества, уничтожение инфраструктуры и потерю активов, вызванных полномасштабной агрессией рф.

Об этом сообщает Юридический советчик для ВПЛ.

Это важный этап в формировании будущего механизма компенсации. Хотя Реестр пока не производит выплат, поданные заявления станут основой для рассмотрения требований специальной Компенсационной комиссией, которую сейчас создают международные партнеры Украины.

Какие категории заявлений доступны для бизнеса

В Реестр добавили три новые категории для юридических лиц:

С1.1 — повреждение или уничтожение критической инфраструктуры;

С1.2 — повреждение или уничтожение некритической инфраструктуры;

С3.1 — повреждение, уничтожение или потеря активов.

Подать заявление могут все юридические лица независимо от формы собственности, в том числе частных, государственных и коммунальных предприятий.

Как подать заявление через «Дію»

Для подачи заявления требуется:

Авторизоваться на портале «Дія» с помощью КЭП; В разделе «Бизнесу» выбрать соответствующую категорию заявления (С1.1, С1.2, С3.1); указать дату повреждения имущества и описать обстоятельства происшествия; Добавить доказательства — фото, видео, документы и судебные решения (при наличии); Проверить информацию и подписать заявление КЭП; Ожидать сообщения о результате рассмотрения в «Дії».

Что происходит после подачи заявления

Если заявление отвечает установленным требованиям, его внесут в Реестр ущерба. В дальнейшем эти данные передадут международной Компенсационной комиссии, которая будет определять размер возмещения.

Компенсация может включать:

стоимость разрушенного или поврежденного имущества;

расходы по ремонту или восстановлению инфраструктуры;

утрату активов и доходов;

полную потерю бизнеса;

другие прямые убытки.

Отдельные категории для государства

Также Реестр дополнили категориями для фиксации ущерба, причиненного государству Украина:

В1.1 — повреждение или уничтожение критической инфраструктуры;

В1.2 — повреждение или уничтожение некритической инфраструктуры.

Подавать заявления в этих категориях могут только уполномоченные органы.

Выплачивают ли компенсацию сейчас

Реестр ущерба не осуществляет никаких выплат. Его основная задача — официально зафиксировать масштабы ущерба, причиненного Украине.

В декабре 2025 года 35 государств и Европейский Союз подписали международную конвенцию о создании Компенсационной комиссии. После завершения организационных процедур именно она будет рассматривать поданные заявления и будет принимать решение о выплатах.

