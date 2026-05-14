Единый реестр с данными о том, кого и когда могут мобилизовать: что планируют сделать Сегодня 14:04 — Личные финансы

Единый реестр с данными о том, кого и когда могут мобилизовать: что планируют сделать

В ВР зарегистрировали законопроект «О прозрачной системе призыва и мобилизационной очередности». Документ предусматривает создание Единого реестра мобилизационных потребностей и открытый доступ граждан к информации об очередности мобилизации.

Об этом говорится в Проекте Закона о прозрачной системе призыва и мобилизационной очередности.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что необходимость его принятия связана с необходимостью законодательно урегулировать вопросы прозрачности мобилизационных процессов в условиях продолжительной войны.

Читайте также Мобилизованные предприниматели могут не платить налоги во время службы: как воспользоваться правом

Автор документа также указывает, что реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета, а его выполнение будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных на финансирование сферы обороны Украины.

Проект закона предлагает определить прозрачность системы призыва и мобилизационной очередности одним из основополагающих принципов осуществления мобилизационной подготовки и мобилизации.

Документ предусматривает создание в Украине Единого реестра мобилизационных потребностей. Согласно законопроекту Вооруженные силы Украины и другие военные формирования должны будут формировать и наполнять этот реестр в порядке, определенном Президентом Украины.

Что там будет

В реестре, как предлагается, должна содержаться четкая и обоснованная информация о:

очередности призыва на военную службу во время мобилизации;

требованиях к гражданам для мобилизации, в частности, касательно возраста, состояния здоровья и специальности;

ограничениях по призыву на военную службу во время мобилизации.

Граждане будут иметь право на бесплатный доступ к информации, содержащейся в Едином реестре мобилизационных потребностей.

В то же время, призыв на военную службу во время мобилизации, согласно документу, должен осуществляться по определенной очередности, которая будет формироваться на основе таких критериев, как возраст, состояние здоровья, военная специальность и т. д.

Что изменят

Заключительными положениями законопроекта предлагается внести изменения в статью 3 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». В частности, перечень принципов мобилизационной подготовки и мобилизации хотят дополнить новым принципом — «прозрачность системы призыва и мобилизационной очередности».

Также Кабинет Министров в случае принятия закона должен будет в 3 мес. срок привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с новыми нормами и обеспечить соответствующие изменения в документах министерств и других центральных органов исполнительной власти.

Мобилизация 50+

Ранее Finance.ua писал , что согласно украинскому законодательству, на службу в армию забирают военнообязанных до достижения ими 60 лет, а следовательно, мобилизация после 50 лет проводится на общих основаниях. Таким людям нужно проходить военно-врачебную комиссию и посещать ТЦК в случае получения повестки.

Если у мужчины востребованная военная специальность и он пригоден по состоянию здоровья, то он может быть призван даже в 58−59 лет. Напомнит, с 1 ноября 2025 года действуют новые правила оформления и продления отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации.

В то же время предприниматели, которые были мобилизованы или проходят военную службу по контракту, имеют право на налоговые льготы на время службы. Право на льготы имеют только те, кто официально зарегистрирован как ФЛП или самозанятое лицо до момента мобилизации или подписания контракта.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.