Зарплаты военных предлагают рассчитывать по-новому

В Верховной Раде предлагают установить гарантированный минимальный уровень денежного довольствия для военных. Если закон примут, их выплаты не смогут быть ниже 150% средней зарплаты в Украине и будут пересматриваться каждые три месяца.
Об этом говорится в законопроекте № 15245 «О гарантированном базовом уровне денежного довольствия военных».

Зачем это

Авторы документа, поданного в ВРУ 13 мая, отмечают, что полномасштабная война длится уже пятый год, поэтому вопрос надлежащего материального обеспечения военных остается одним из ключевых.
По их мнению, стабильный и прогнозируемый уровень денежного довольствия должен не только поддержать военнослужащих, но и стимулировать сохранение квалифицированных кадров в Вооруженных силах.

Что предлагают

Законопроектом предлагается принять отдельный закон «О гарантированном базовом уровне денежного довольствия военных».
Документ предусматривает, что:
  • денежное довольствие военнослужащих будут пересматривать ежеквартально;
  • перерасчет будет производиться с первого числа месяца, следующего после завершения квартала;
  • размер выплат будут увеличивать на коэффициент, равный 150% показателя роста средней заработной платы в Украине за предыдущий квартал;
  • денежное довольствие не может быть менее 150% средней зарплаты в Украине за квартал, предшествующий выплате.
Фактически это означает, что уровень выплат военным будет корректироваться в зависимости от динамики зарплат в стране.
Где планируют взять деньги

В пояснительной записке говорится, что на начальном этапе реализация закона должна осуществляться в пределах уже предусмотренных расходов на оборону.
В случае необходимости дополнительного финансирования источниками средств могут стать:
  • резервный фонд государственного бюджета;
  • сокращение неэффективных бюджетных расходов;
  • дополнительные поступления от детенизации экономики;
  • средства, предусмотренные для обслуживания государственного долга;
  • международная помощь, гранты и кредиты Европейского Союза, иностранных государств и международных финансовых организаций.

Что это значит для военных

В случае принятия закона военнослужащие получат гарантированный минимальный уровень денежного довольствия, который будет напрямую зависеть от средней зарплаты в Украине.
Также выплаты будут регулярно пересматриваться, что позволит быстрее реагировать на изменения в экономике и инфляцию.
Ранее мы сообщили, что ежемесячные дополнительные выплаты военнослужащим в Украине зависят от условий службы и выполняемых задач. В частности:
  • 30 тыс. грн — за выполнение боевых или специальных задач;
  • 50 тыс. грн — для тех, кто проходит службу в штабах, органах управления и командовании;
  • 100 тыс. грн — во время пребывания в зоне активных боевых действий, а также на период лечения или реабилитации после ранения или пребывания в плену;
  • 70 тыс. грн — дополнительная выплата за службу на передовой в течение месяца.
Светлана Вышковская
