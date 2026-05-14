Зарплаты военных предлагают рассчитывать по-новому Сегодня 13:02 — Личные финансы

В Верховной Раде предлагают установить гарантированный минимальный уровень денежного довольствия для военных. Если закон примут, их выплаты не смогут быть ниже 150% средней зарплаты в Украине и будут пересматриваться каждые три месяца.

Об этом говорится в законопроекте № 15245 «О гарантированном базовом уровне денежного довольствия военных».

Зачем это

Авторы документа, поданного в ВРУ 13 мая, отмечают, что полномасштабная война длится уже пятый год, поэтому вопрос надлежащего материального обеспечения военных остается одним из ключевых.

По их мнению, стабильный и прогнозируемый уровень денежного довольствия должен не только поддержать военнослужащих, но и стимулировать сохранение квалифицированных кадров в Вооруженных силах.

Что предлагают

Законопроектом предлагается принять отдельный закон «О гарантированном базовом уровне денежного довольствия военных».

Документ предусматривает, что:

денежное довольствие военнослужащих будут пересматривать ежеквартально;

перерасчет будет производиться с первого числа месяца, следующего после завершения квартала;

размер выплат будут увеличивать на коэффициент, равный 150% показателя роста средней заработной платы в Украине за предыдущий квартал ;

; денежное довольствие не может быть менее 150% средней зарплаты в Украине за квартал, предшествующий выплате.

Фактически это означает, что уровень выплат военным будет корректироваться в зависимости от динамики зарплат в стране.

Где планируют взять деньги

В пояснительной записке говорится, что на начальном этапе реализация закона должна осуществляться в пределах уже предусмотренных расходов на оборону.

В случае необходимости дополнительного финансирования источниками средств могут стать:

резервный фонд государственного бюджета;

сокращение неэффективных бюджетных расходов;

дополнительные поступления от детенизации экономики;

средства, предусмотренные для обслуживания государственного долга;

международная помощь, гранты и кредиты Европейского Союза, иностранных государств и международных финансовых организаций.

Что это значит для военных

В случае принятия закона военнослужащие получат гарантированный минимальный уровень денежного довольствия, который будет напрямую зависеть от средней зарплаты в Украине.

Также выплаты будут регулярно пересматриваться, что позволит быстрее реагировать на изменения в экономике и инфляцию.

Ранее мы сообщили, что ежемесячные дополнительные выплаты военнослужащим в Украине зависят от условий службы и выполняемых задач. В частности:

30 тыс. грн — за выполнение боевых или специальных задач;

50 тыс. грн — для тех, кто проходит службу в штабах, органах управления и командовании;

100 тыс. грн — во время пребывания в зоне активных боевых действий, а также на период лечения или реабилитации после ранения или пребывания в плену;

70 тыс. грн — дополнительная выплата за службу на передовой в течение месяца.

