Зарплаты военных предлагают рассчитывать по-новому
Зачем это
Что предлагают
- денежное довольствие военнослужащих будут пересматривать ежеквартально;
- перерасчет будет производиться с первого числа месяца, следующего после завершения квартала;
- размер выплат будут увеличивать на коэффициент, равный 150% показателя роста средней заработной платы в Украине за предыдущий квартал;
- денежное довольствие не может быть менее 150% средней зарплаты в Украине за квартал, предшествующий выплате.
Где планируют взять деньги
- резервный фонд государственного бюджета;
- сокращение неэффективных бюджетных расходов;
- дополнительные поступления от детенизации экономики;
- средства, предусмотренные для обслуживания государственного долга;
- международная помощь, гранты и кредиты Европейского Союза, иностранных государств и международных финансовых организаций.
Что это значит для военных
- 30 тыс. грн — за выполнение боевых или специальных задач;
- 50 тыс. грн — для тех, кто проходит службу в штабах, органах управления и командовании;
- 100 тыс. грн — во время пребывания в зоне активных боевых действий, а также на период лечения или реабилитации после ранения или пребывания в плену;
- 70 тыс. грн — дополнительная выплата за службу на передовой в течение месяца.
