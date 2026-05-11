Есть ли деньги, чтобы повысить зарплаты военным — разъяснение экономиста

Казна и Политика
Повышение зарплат военным возможно, если эффективно перенаправить высвободившиеся ресурсы
Повышение денежного довольствия военных возможно при эффективном перераспределении ресурсов.
Об этом заявила экономист Центра экономической стратегии Александра Мироненко.
Отмечается, что на прошлой неделе Кабинет Министров одобрил изменения в государственный бюджет на 2026 год, которые предусматривают увеличение финансирования сектора безопасности и обороны. В частности, правительство заложило:
  • 1,37 трлн грн на вооружение и военную технику;
  • 174,3 млрд грн на денежное довольствие военных;
  • 14,6 млрд грн резерва средств на оборонные нужды.
Часть дополнительного финансирования могут направить на повышение денежного довольствия военнослужащих.

Откуда могут взять деньги

«Повышение денежного довольствия военных возможно, если эффективно перенаправить высвободившиеся ресурсы. Благодаря помощи партнеров значительную часть потребностей в закупке вооружения покроет ЕС, а значит, внутренние средства можно будет направить на денежное довольствие. Речь идет о €90 млрд помощи на 2026−2027 годы: €60 млрд — оборонная поддержка, еще €30 млрд — бюджетная. Важно, что эти средства относят к доходам бюджета, а не как долг. Именно поэтому дефицит бюджета не растет, а сокращается — с 18,5% до 12,1% ВВП», — объясняет экономистка ЦЭС.
Первый транш по «военной» части кредита от ЕС составит €6 млрд и поступит не позже июня. Его направят на закупку дронов украинского производства.
В то же время, открытым остается вопрос механизма использования этих средств — насколько Украина может сама определять их назначение и что тогда следует финансировать в первую очередь.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в июне 2026 года в Украине стартует реформа армии и в этом же месяце ожидаются первые результаты, в том числе в сфере финансового обеспечения военнослужащих. Президент Украины Владимир Зеленский поручил повысить выплаты военнослужащим с учетом принципа дифференциации в зависимости от условий службы.
Как рассказал народный депутат Алексей Гончаренко, в проектах контрактов предлагают ввести новую матрицу выплат и денежного довольствия. В частности:
  • базовую ежемесячную выплату для рядового состава — от 30 тыс. грн;
  • ежегодное вознаграждение за заключение контракта — 27 тыс. грн;
  • ежемесячную дополнительную выплату за подписание контракта — 10 тыс. грн;
  • выплату за взятие противника в плен — 250 тыс. грн;
  • выплату за уничтожение противника — 25 тыс. грн;
  • выплату за захват позиций — 40 тыс. грн в день;
  • выплату за возобновление позиций — 20 тыс. грн в день;
  • выплату за выполнение задач на линии боевого столкновения — 8,7 тыс. грн в день.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
