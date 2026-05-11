«єВідновлення»: каковы результаты за 3 года (инфографика)

За поврежденное жилье — более 138 тысяч семей на общую сумму 13,5 миллиарда гривен. Общее количество поданных заявлений за 3 года действия программы — более 215 тысяч.
Этот тип компенсаций включает две категории — выплаты за мелкие (категория А) и капитальные ремонты (категория В). По ним средние суммы компенсаций составили 70 100 гривен и 341 300 гривен соответственно.
Более 56 тысяч семей получили сертификаты для приобретения жилья на общую сумму 74,9 миллиарда гривен. Количество поданных заявлений этой категории за 3 года — более 136 тыс.
При этом уже приобрели новое жилье более 31 300 тысяч семей. Из них более 11 тысяч — семьи внутренне перемещенных лиц. В начале года на направление компенсаций для ВПЛ правительство отдельно перераспределило 15 миллиардов гривен.
Также продолжаются выплаты для восстановления на собственном участке. Они стартовали в начале 2025 года. Средства первого транша получили 794 семьи на общую сумму 951,6 млн гривен. А также 336 семей уже получили средства второго транша на общую сумму 420,6 млн грн.
С 1 декабря 2025 года введен компонент «Жилье для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий». На первом этапе этот механизм охватывает ВПЛ, которые выехали с ВОТ и обладают статусом участника боевых действий или у них инвалидность в результате войны. Именно эти люди могут получить жилищный ваучер на сумму 2 млн грн на приобретение собственного жилья.
В общей сложности по этому компоненту программы поступило более 38 тысяч заявлений, из которых более 28 тысяч уже утверждены комиссиями на местах.
