0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Когда в Украине завершат ремонты на дорогах общего пользования — ответ Свириденко

Казна и Политика
37
Когда в Украине завершат ремонты на дорогах общего пользования — ответ Свириденко
Когда в Украине завершат ремонты на дорогах общего пользования — ответ Свириденко
В Украине до 1 июня будут завершены текущие ремонты по всем дорогам общего пользования.
Об этом сообщила в Телеграме премьер-министр Юлия Свириденко.
«Ожидаемый план — 10 миллионов м² дорожного покрытия. Приоритет — дороги с наибольшей нагрузкой, повреждениями и значением для логистики, обороны, эвакуации и работы общин. На начало мая уже завершены основные работы на ключевых международных трассах», — сказала Свириденко.
Государственная специальная служба транспорта продолжает ремонты в 40-километровой зоне возле линии столкновения, работы идут на 59 участках общей протяженностью более 1200 километров.
Читайте также
«Отдельный фокус — местные дороги. Для их ремонта правительство со своей стороны дополнительно направит ₴3,5 миллиарда», — добавила Свириденко.
Ранее премьер-министр Юлия Свириденко заявляла, что в Украине стартовали текущие ремонты автодорог общего пользования. По ее словам, сейчас выполняется первоочередное восстановление дорожного покрытия общей площадью более 3,5 млн кв. метров.
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems