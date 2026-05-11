Когда в Украине завершат ремонты на дорогах общего пользования — ответ Свириденко Сегодня 12:12 — Казна и Политика

В Украине до 1 июня будут завершены текущие ремонты по всем дорогам общего пользования.

Об этом сообщила в Телеграме премьер-министр Юлия Свириденко.

«Ожидаемый план — 10 миллионов м² дорожного покрытия. Приоритет — дороги с наибольшей нагрузкой, повреждениями и значением для логистики, обороны, эвакуации и работы общин. На начало мая уже завершены основные работы на ключевых международных трассах», — сказала Свириденко.

Государственная специальная служба транспорта продолжает ремонты в 40-километровой зоне возле линии столкновения, работы идут на 59 участках общей протяженностью более 1200 километров.

«Отдельный фокус — местные дороги. Для их ремонта правительство со своей стороны дополнительно направит ₴3,5 миллиарда», — добавила Свириденко.

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко заявляла , что в Украине стартовали текущие ремонты автодорог общего пользования. По ее словам, сейчас выполняется первоочередное восстановление дорожного покрытия общей площадью более 3,5 млн кв. метров.

