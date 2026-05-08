Кабмин упростил проживание в Украине иностранцев, служащих в ВСУ Сегодня 14:24 — Казна и Политика

Постановлением правительства предусмотрены новые правила оформления вида на временное проживание

Министерство внутренних дел обновило правила пребывания и оформления документов для иностранцев, которые планируют подписать контракт на военную службу или уже присоединились к защите Украины.

Об этом министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил в своем официальном Telegram-канале.

Иностранцам разрешат находиться в Украине с просроченными документами

Постановлением правительства предусмотрены новые правила оформления вида на временное жительство для иностранцев, проходящих службу в Национальной гвардии, Вооруженных Силах Украины или Государственной специальной службе транспорта.

Также для тех, кто только планирует заключить контракт, ввели возможность легально находиться в Украине даже в случае просроченных документов или невозможности их обновления по объективным причинам.

В частности, это касается случаев, когда для обновления документов необходимо обращаться к государству-агрессору.

Порядок оформления вида на временное жительство

Отменяется требование насчет местожительства

Кроме того, для иностранцев, которые проходят службу, отменяется обязанность декларировать местожительство.

В МВД объяснили это тем, что фактически местом пребывания военнослужащих являются территории, где они выполняют боевые задачи.

Список необходимых документов

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что президент Владимир Зеленский подписал закон № 4730-IX, гарантирующий получение вида на временное жительство иностранцам и лицам без гражданства, которые проходят службу в Вооруженных силах Украины. Документ предусматривает оформление вида на весь период действия контракта и еще на три месяца после окончания контракта.

Ранее законодательство разрешало таким военнослужащим находиться в Украине на законных основаниях во время службы и в течение трех месяцев после ее завершения. Военно-учетные документы фактически приравнивались к виду на временное жительство.

Также мы писали , что в Украине до конца мая планируют разработать механизм создания единого центра по привлечению иностранцев в военную службу. «Украина нуждается в создании единого координационного центра привлечения иностранцев на военную службу. Это должно быть структурное подразделение, которое охватит все этапы: от поиска, отбора и транспортировки до подготовки, обеспечения и других нужд иностранных граждан», — отметил глава Офиса президента Кирилл Буданов.

