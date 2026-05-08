В Украине работают всего 13 миллионов: в чем плюсы нового Трудового кодекса

Сейчас на подконтрольной Украине территории проживает около 31 млн человек, из которых работают около 13 млн, а платят ЕСВ только 10,5 млн человек.

Еще где-то 2,3 млн человек из инвалидностью исключены с рынка труда, еще 800 тыс. человек в возрасте до 60 лет получают пенсию и не работают. Также значительное количество женщин и молодежи сталкиваются с определенными барьерами при трудоустройстве.

Поэтому Новый Трудовой кодекс должен закрепить современные правила на рынке труда, дать четкие гарантии работникам, предсказуемость — работодателям, сделать работу более доступной, а трудовые отношения — более прогнозируемыми.

Об этом заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, передает корреспондент Укринформа

Принятие нового трудового законодательства является важной частью евроинтеграционного курса Украины — проект трудового кодекса имплементирует европейский и международный стандарт в сфере труда.

«Фактически заняты на рынке труда гораздо меньше людей, чем сейчас нуждается наша экономика. Потому новый кодекс нужен не как формальная реформа, не просто как обновление общих правил. Он нужен, чтобы сделать работу более доступной, легальной, более прогнозируемой и более удобной», — отметил министр.

Что ждут

С принятием нового трудового законодательства в правительстве ожидается появление 302 тыс. новых официальных или формализованных рабочих мест, а чистый фискальный эффект от реформы прогнозируется на уровне 43,4 млрд грн ежегодно.

После введения трудовых договоров вместо трудовых книжек бизнес будет экономить по 5,3 млрд грн, а внедрение электронного документооборота предоставит до 226 млн грн прямых административных сбережений.

Что предусмотрено для работников

Предусмотрено увеличение на 4 дня ежегодного оплачиваемого отпуска,

официальное право на дистанционную,

надомную, сезонную, домашнюю работу,

гибкий график — это все будет урегулировано законодательно.

«Работодатель получит больше легальных моделей занятости под свои нужды. Это важно, потому что правовая неопределенность вредит и работнику, и работодателю. Возникают риски трудовых споров, потом все это оказывается в судах», — добавил министр.

Зарплаты

Среди прочего, авторы нового Трудового кодекса предлагают изменить подход к установлению минимальной зарплаты, которая будет ориентироваться на среднюю зарплату по экономике.

Цель принятия

«Принятие нового кодекса связано с более широкой целью правительства — привлечь дополнительно 4,5 млн человек на рынок труда до 2035 года, и в первую очередь — украинцев. Кодекс не решает все проблемы сам по себе, но он создает базовую правовую рамку для этого», — сказал Соболев.

Finance.ua уже писал , что сегодня около 18,5 миллиона человек экономически активного возраста, тогда как официально заняты чуть более 10 миллионов. Приблизительно 46% населения экономически активного возраста не являются участниками рынка труда. Изменения трудового законодательства будут способствовать выходу из «тени» части украинцев.

