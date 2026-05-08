Новый Трудовой кодекс — это требование ЕС для вступления Украины Сегодня 08:32 — Казна и Политика

Обновление трудового законодательства влияет на восприятие Украины в ЕС

Новый Трудовой кодекс — это не только внутренняя реформа, но и одно из требований Европейского Союза в рамках процесса вступления Украины в ЕС.

Об этом заявил вице-премьер-министр по евроинтеграции Тарас Качка в ходе панели на форуме «Рынок труда для экономики будущего», передает mind.

«Вступление в ЕС — это объединение вокруг фундаментальных ценностей. Речь идет о социально-рыночной экономике, которая предусматривает полную занятость и достойное отношение к работникам», — подчеркнул он.

Реформа трудового законодательства

В своем выступлении Качка подчеркнул, что реформа трудового законодательства носит эволюционный характер и фактически гармонизирует украинские нормы с европейскими подходами.

«Изменение — это не обязательно что-то противоположное тому, что было раньше. Это эволюция и сохранение принципиальных вещей», — сказал он.

По его словам, Кодекс прямо упоминается среди требований ЕС и важен для продвижения в переговорах — в частности в кластерах по рынку труда и конкурентоспособности.

Вице-премьер подчеркнул, что документ нужно поддержать в первом чтении, а финальную версию доработать в парламенте с участием всех сторон.

«Единственный способ его принять — это проголосовать в первом чтении и уже в парламенте по диалогу довести до восприятия обществом», — заявил Качка.

Диалог с бизнесом и профсоюзами

Он добавил, что трехсторонний диалог между правительством, бизнесом и профсоюзами также является особым требованием ЕС.

Качка также подчеркнул, что обновление трудового законодательства влияет на восприятие Украины в ЕС как юрисдикции с надлежащей защитой трудовых прав.

«Важно, чтобы к нам относились как к юрисдикции, где есть уважение к трудовым правам», — отметил он.

Кроме того, новый Кодекс должен легализовать современные форматы занятости — в частности, делегирование работников и международную мобильность, что уже является нормой для бизнеса

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в проекте нового Трудового кодекса закрепляются современные форматы работы: дистанционная, надомная, работа с нефиксированным рабочим временем. Кроме того, документ предлагает увеличить продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска до 28 календарных дней.

Институт Тони Блэра подготовил Белую книгу по проекту Трудового кодекса Украины. Он включает в себя независимый анализ ключевых положений проекта и их потенциального влияния на рынок труда, экономику и систему трудовых отношений.

Mind

