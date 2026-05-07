12 тысяч работников, задействованных в аварийно-восстановительных работах, получат деньги — сумма

Более 12 тысяч работников, привлеченных к аварийно-восстановительным работам после российских атак, получат доплаты по 20 тысяч гривен за март.

это 242 млн грн. Речь идет о 9 тысячах энергетиков, а также почти 2 тысячах коммунальщиков и газовиков, более тысячи железнодорожников, которые восстанавливают поврежденную инфраструктуру и возвращают общины к нормальной работе. Средства предприятия перечислят работникам непосредственно на счета. Как пишет Юлия Свириденко, премьер-министр Украины , сегодня Правительство выделило наРечь идет о 9 тысячах энергетиков, а также почти 2 тысячах коммунальщиков и газовиков, более тысячи железнодорожников, которые восстанавливают поврежденную инфраструктуру и возвращают общины к нормальной работе. Средства предприятия перечислят работникам непосредственно на счета.

Итого в зимне-весенний период такие доплаты получили около 40 тысяч специалистов.

Эти доплаты стали важным инструментом поддержки людей, которые работали в этом отопительном сезоне в самых сложных условиях и обеспечивали стабильную работу критической инфраструктуры.

