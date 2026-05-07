Работа из дома: 10 удаленных вакансий мая Сегодня 14:07 — Личные финансы

Девушка работает удаленно за ноутбуком

Удаленная работа продолжает оставаться одним из самых популярных форматов на рынке труда. И это не только об IT: сегодня работать из дома предлагают также в сфере юриспруденции, аналитики, маркетинга и образования. Делимся подборкой от robota.ua с 10 актуальными вакансиями от украинских и международных компаний, которые готовы нанимать работников без привязки к офису.

Младший маркетолог в сети медицинских центров «ОН Клиник»

📍 Удаленно

Современная медицинская сеть ищет работника . Среди его будущих обязанностей:

участвовать в реализации маркетинговых проектов;

анализировать конкурентную среду;

создавать креативы и размещать публикации на внешних ресурсах;

контролировать актуальность информации и прайсов;

работать с отзывами и онлайн-репутацией бренда;

вносить графики врачей в операционную систему.

Бухгалтер со знанием немецкого языка в Sofort Umzug

📍 Удаленно

Работодатель — международная компания, специализирующаяся на организации частных и корпоративных переездов в Германии и за ее пределами.

выставление счетов клиентам в соответствии со стандартами компании;

ведение учета счетов в CRM-системе;

контроль поступления оплат;

обработка входных счетов и подготовка платежей;

проверка платежей и прикрепление подтверждающих документов.

Видеомонтажер для соцсетей в «Телерадиокомпании Люкс»

📍 Киев/Львов/удаленно или гибрид

с опытом видеомонтажа (Adobe, DaVinci Resolve или мобильные приложения, например CapCut); будет плюсом опыт создания длинных видео для YouTube (горизонтальных) развлекательного характера;

тех, кто ориентируется в трендах соцсетей и мемах, а также в курсе политической жизни Украины и мира;

с базовым пониманием цветокоррекции и работы со звуком;

с опытом генерации изображений для монтажа в Nano banana, GPT и т. д. , генерации видео по изображению в Grok, Qwen или Veo 3, генерации аудио в ElevenLabs.

Аналитик в ТМ «Приправка»

📍 Киев/удаленно

Украинский бренд специй и пряностей рассматривает на позицию

кандидатов с высшим образованием (экономика, статистика, кибернетика);

с опытом работы в аналогичной должности;

с высоким уровнем владения Excel (формулы, сводные таблицы, Power Query/Pivot);

с опытом работы с большими массивами данных.

Преимуществом будет знание SQL, Python, ИИ-инструменты.

Доцент/старший преподаватель (компьютерные науки) в «Метинвест Политехника»

📍 Удаленно

кандидатов с высшим образованием или научной степенью в сфере ІТ;

со знаниями, навыками и публикациями в области генеративного искусственного интеллекта, low-code automation и машинного обучения.

с опытом проведения учеб, тренингов, публичных выступлений;

со знанием современных направлений (AI, машинное обучение, low-code);

с навыками работы в LMS Moodle, MS Teams.

PPC-специалист в FMads

📍 Удаленно

опыт в digital-маркетинге от 2 лет, в частности у Google Ads, Meta Ads, Tik-Tok Ads; наличие опыта в Linkendin, Reddit, Bing будет плюсом;

навыки работы и настройки Google Analytics, GTM, Merchant Center; будет плюсом наличие опыта работы и настройки необходимых плагинов в WordPress и Shopify;

навыки работы с AI-инструментами, автоматизациями и воронками (Make, Send Pulse, GPT, Sora, Gemeni);

уровень английского — от B1.

Акаунт-менеджер в Aweb

📍 Удаленно

Работодатель — Digital-агентство, специализирующееся на SEO и контекстной рекламе и работающее с клиентами из Украины, США, Европы и других стран. Среди анонсированных обязанностей

коммуникация с клиентами и понимание их бизнес-потребностей, консультирование и поддержка на всех этапах сотрудничества;

координация работы команды (эффективное взаимодействие с SEO-специалистами, PPC-специалистами, копирайтерами, программистами, дизайнерами и т. п. );

); контроль сроков, задач и результатов проектов;

анализ эффективности, определение точек развития клиентов и предложение новых решений;

подготовка и презентация результатов работы для клиентов.

Читайте также ТОП-10 крупнейших работодателей в Украине

Специалист по работе с персоналом в «Украинской универсальной транспортной компании»

📍 Удаленно

Многопрофильное предприятие, реализующее строительные проекты по всей Украине и активно привлекающее персонал производственных и строительных профессий, объявило о вакансии

Среди обязанностей, о которых сообщается:

обработка входящих обращений от потенциальных кандидатов;

координация и передача кандидатов прорабам/начальникам строительных участков.

Компания предоставляет смартфон для работы и компенсирует расходы по связи и интернету. Анонсируется еженедельная оплата и оформление через гражданско-правовой договор.

Юрист в Suziria Group

📍 Гибридный формат (офис в Киеве + удаленно)

Национальная компания по производству и дистрибуции зоотоваров ищет специалиста по комплексному юридическому сопровождению бизнеса.

Шанс попасть в компанию есть у кандидатов:

с высшим юридическим образованием;

с опытом работы от 3 лет (обязательно — в дистрибуционной компании);

со знанием хозяйственного, договорного, налогового, таможенного и валютного права;

с опытом работы с ВЭД-контрактами и банковскими операциями.

Младший аудитор (обучение) в Deloitte

📍 Гибридный формат (Черновцы + удаленно)

Одна из крупнейших международных компаний в сфере аудита, консалтинга и финансовых услуг, работающая более чем в 100 странах мира , ищет специалиста для работы в команде аудита с последующим обучением и профессиональным развитием. Вакансия предусматривает старт работы в ноябре (после 4-недельного бесплатного обучения).

Среди анонсированных обязанностей:

участие в проверке финансовой отчетности в соответствии с местными и международными стандартами бухгалтерского учета и аудиторских процедур;

ежедневное взаимодействие с клиентами;

организация и проведение инвентаризаций;

сбор нужных данных для аудиторских проверок.

Ранее мы сообщали, что часто бывает, что кандидат откликается на вакансии, но не получает приглашения на собеседование. Это распространенная ситуация, которая не всегда означает, что с резюме что-то не так. На процесс найма влияют разные факторы — от технических фильтров до внутренних решений компании. Часть из них кандидат не контролирует, но несколько можно улучшить самостоятельно. О причинах, почему вы не получили ответ на свое резюме — рассказали здесь

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.