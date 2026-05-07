Работа из дома: 10 удаленных вакансий мая
Младший маркетолог в сети медицинских центров «ОН Клиник»
- участвовать в реализации маркетинговых проектов;
- анализировать конкурентную среду;
- создавать креативы и размещать публикации на внешних ресурсах;
- контролировать актуальность информации и прайсов;
- работать с отзывами и онлайн-репутацией бренда;
- вносить графики врачей в операционную систему.
Бухгалтер со знанием немецкого языка в Sofort Umzug
- выставление счетов клиентам в соответствии со стандартами компании;
- ведение учета счетов в CRM-системе;
- контроль поступления оплат;
- обработка входных счетов и подготовка платежей;
- проверка платежей и прикрепление подтверждающих документов.
Видеомонтажер для соцсетей в «Телерадиокомпании Люкс»
- с опытом видеомонтажа (Adobe, DaVinci Resolve или мобильные приложения, например CapCut); будет плюсом опыт создания длинных видео для YouTube (горизонтальных) развлекательного характера;
- тех, кто ориентируется в трендах соцсетей и мемах, а также в курсе политической жизни Украины и мира;
- с базовым пониманием цветокоррекции и работы со звуком;
- с опытом генерации изображений для монтажа в Nano banana, GPT
и т. д., генерации видео по изображению в Grok, Qwen или Veo 3, генерации аудио в ElevenLabs.
Аналитик в ТМ «Приправка»
- кандидатов с высшим образованием (экономика, статистика, кибернетика);
- с опытом работы в аналогичной должности;
- с высоким уровнем владения Excel (формулы, сводные таблицы, Power Query/Pivot);
- с опытом работы с большими массивами данных.
Доцент/старший преподаватель (компьютерные науки) в «Метинвест Политехника»
- кандидатов с высшим образованием или научной степенью в сфере ІТ;
- со знаниями, навыками и публикациями в области генеративного искусственного интеллекта, low-code automation и машинного обучения.
- с опытом проведения учеб, тренингов, публичных выступлений;
- со знанием современных направлений (AI, машинное обучение, low-code);
- с навыками работы в LMS Moodle, MS Teams.
PPC-специалист в FMads
- опыт в digital-маркетинге от 2 лет, в частности у Google Ads, Meta Ads, Tik-Tok Ads; наличие опыта в Linkendin, Reddit, Bing будет плюсом;
- навыки работы и настройки Google Analytics, GTM, Merchant Center; будет плюсом наличие опыта работы и настройки необходимых плагинов в WordPress и Shopify;
- навыки работы с AI-инструментами, автоматизациями и воронками (Make, Send Pulse, GPT, Sora, Gemeni);
- уровень английского — от B1.
Акаунт-менеджер в Aweb
- коммуникация с клиентами и понимание их бизнес-потребностей, консультирование и поддержка на всех этапах сотрудничества;
- координация работы команды (эффективное взаимодействие с SEO-специалистами, PPC-специалистами, копирайтерами, программистами, дизайнерами
и т. п.);
- контроль сроков, задач и результатов проектов;
- анализ эффективности, определение точек развития клиентов и предложение новых решений;
- подготовка и презентация результатов работы для клиентов.
Специалист по работе с персоналом в «Украинской универсальной транспортной компании»
- обработка входящих обращений от потенциальных кандидатов;
- координация и передача кандидатов прорабам/начальникам строительных участков.
Юрист в Suziria Group
- с высшим юридическим образованием;
- с опытом работы от 3 лет (обязательно — в дистрибуционной компании);
- со знанием хозяйственного, договорного, налогового, таможенного и валютного права;
- с опытом работы с ВЭД-контрактами и банковскими операциями.
Младший аудитор (обучение) в Deloitte
- участие в проверке финансовой отчетности в соответствии с местными и международными стандартами бухгалтерского учета и аудиторских процедур;
- ежедневное взаимодействие с клиентами;
- организация и проведение инвентаризаций;
- сбор нужных данных для аудиторских проверок.
