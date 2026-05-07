Тысячи ВПЛ могут потерять шанс на жилье: риски правительственной инициативы
Правительство рассматривает возможность передать Госмолодежьжилье в сферу управления Минэкономики. Такой шаг может стать началом реорганизации учреждения и повлиять на доступность льготных жилищных программ, в частности для внутренне перемещенных лиц.
Таким мнением поделился народный депутат Павел Фролов. Согласно заявлению Фонда, передача фонда может быть первым этапом объединения с ЧАО «Укрфинжилье» — оператором программы «єОселя».
Риски для льготных программ и ВПЛ
Проект решения планируют согласовать по сокращенной процедуре — всего за три дня, отмечает Фролов. Это фактически делает невозможным полноценные публичные обсуждения и учет позиции общественности.
В настоящее время Госмолодежьжилье предоставляет льготные кредиты под 3% годовых, в частности для ВПЛ. После возможного объединения эти условия могут измениться на модель «єОсели», которая недоступна для большинства ВПЛ и предусматривает:
- более высокую ставку — около 7% годовых;
- жесткие требования к возрасту жилья (от 10 до 20 лет);
- финансовый барьер: более высокая ставка требует значительно больших доходов семьи.
Это может существенно снизить доступность жилищных программ для переселенцев, говорит нардеп.
Международное сотрудничество и финансирование под угрозой
Изменение статуса учреждения может также повлиять на сотрудничество с международными партнерами, включая немецкий банк KfW, Банк развития Совета Европы и Всемирный банк.
«Реорганизация может привести к временной приостановке финансирования и ухудшению доступа ВПЛ к льготным жилищным программам» — написал Фролов.
Он подчеркнул, что перед принятием решения правительства следует провести консультации и оценить последствия для ВПЛ, ведь изменения могут ухудшить доступ к доступному жилью.
Жилье по ваучерам для ВПЛ
Ранее мы сообщали, что в рамках программы єВідновлення ВПЛ, выехавшие с ВОТ и имеющие статус участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны, могут получить жилищный ваучер на 2 млн грн на приобретение собственного жилья. Те, кто получил подтверждение финансирования, в жилищных ваучерах в «Дії» получили статус «Обратитесь к нотариусу».
Это значит, что они могут переходить к следующему этапу — приобретение жилья. На заключение договора отведено 60 дней.
