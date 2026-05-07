0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как изменились зарплаты разработчиков в Украине с 2023 года (инфографика)

Личные финансы
20
Единственная категория, где зарплаты не менялись с 2023 года, это начинающие с опытом до 1 года.
Единственная категория, где зарплаты не менялись с 2023 года, это начинающие с опытом до 1 года.
Если в 2023 году опытные разработчики могли рассчитывать на рост доходов, то на 2026 год уровень зарплат в большинстве категорий существенно снизился. Единственной стабильной остается одна категория — начинающие с опытом до одного года. Их медианная зарплата сохраняется на уровне $500.
Об этом сообщает Dev.ua со ссылкой на Djinni.
В то же время, среди специалистов с опытом до двух лет зафиксировано заметное падение. Если в 2023 году они получали в среднем $850, то в 2026-м этот показатель снизился до $500.

Специалисты с опытом

Устойчивое снижение наблюдается среди Middle-разработчиков с опытом 2−3 года. Их медианная зарплата сократилась с $2000 в 2023 году до $1000 в 2026 году. Таким образом, за три года доходы в этой категории снизились вдвое.
В категории специалистов с опытом 3−5 лет также фиксируется негативная динамика. После понижения с $3000 до $2500 в 2024 году показатель оставался стабильным в течение года, однако в 2026 году упал до $2000.
Читайте также
Зарплаты специалистов с опытом 5−7 лет долго удерживались на уровне $4000, однако в 2026 году произошло резкое снижение до $3000, что составляет падение на 25%.
Самая высокооплачиваемая категория также пострадала. Специалисты с опытом более 7 лет могли рассчитывать в среднем на $5000 в 2023—2024 годах. Но в 2025 году медиана упала до $4500 и осталась на этом уровне в 2026 году.
Зарплаты во всех категориях (кроме начинающих) существенно просели
Зарплаты во всех категориях (кроме начинающих) существенно просели, Djinni
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что с начала 2026 года по середину апреля на платформе Djinni наняли почти 2,3 тыс. кандидатов. По меньшей мере, половина кандидатов, нанятых в 2026 году, получили офер после 8−35 контактов с рекрутерами. В 2025 году этот показатель составлял 10−40 контактов, а в начале 2024 — 10−50. В среднем кандидаты в этом году отправляли около 10 откликов и получали 4 предложения.
По материалам:
dev.ua
РаботаЗарплатаIT
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems