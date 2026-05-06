Должен ли арендатор оплачивать ремонт жилья

Аренда жилья в Украине часто сопровождается спорами между владельцами и жильцами — в первую очередь из-за денег. Чаще всего конфликты возникают вокруг оплаты коммунальных услуг и ремонта. Эксперты объясняют, как эти обязанности распределяются по закону и что можно изменить в договоре.
Кто платит за коммуналку и текущий ремонт
По общему правилу, согласно статье 819 Гражданского кодекса Украины, коммунальные услуги оплачивает арендатор. Также он отвечает за содержание жилья в надлежащем состоянии.
Речь идет о текущем или мелком ремонте: замене лампочек, устранении незначительных неисправностей, прочистке ливней или мелких сантехнических работах. В обязанности жильца также может входить косметический ремонт, если иное не предусмотрено договором.
В то же время эти правила не жесткие — стороны могут договориться о другом распределении расходов и закрепить это в договоре аренды.
В украинском информационном пространстве активно распространяют новости о якобы новых штрафах для владельцев квартир, сдающих жилье в аренду.
Однако, как мы сообщали ранее, в Верховной Раде пока не рассматриваются инициативы по введению новых штрафов для владельцев жилья, которые сдают его в аренду. В то же время вопрос легализации рынка остается актуальным, и обсуждение сосредоточено, прежде всего, на изменении налоговых условий.