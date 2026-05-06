Должен ли арендатор оплачивать ремонт жилья Сегодня 21:08 — Личные финансы

Жилье в аренде

Аренда жилья в Украине часто сопровождается спорами между владельцами и жильцами — в первую очередь из-за денег. Чаще всего конфликты возникают вокруг оплаты коммунальных услуг и ремонта. Эксперты объясняют, как эти обязанности распределяются по закону и что можно изменить в договоре.

Кто платит за коммуналку и текущий ремонт

По общему правилу, согласно статье 819 Гражданского кодекса Украины, коммунальные услуги оплачивает арендатор. Также он отвечает за содержание жилья в надлежащем состоянии.

Речь идет о текущем или мелком ремонте: замене лампочек, устранении незначительных неисправностей, прочистке ливней или мелких сантехнических работах. В обязанности жильца также может входить косметический ремонт, если иное не предусмотрено договором.

В то же время эти правила не жесткие — стороны могут договориться о другом распределении расходов и закрепить это в договоре аренды.

Капитальный ремонт и ответственность за поломки

Капитальные роботы обычно остаются ответственностью ввладельца жилья. К ним относятся замена труб, ремонт системы отопления, электропроводки, крыши, окон или дверей.

Логика проста: именно владелец получает доход от аренды, поэтому должен обеспечить подходящее состояние жилья.

Отдельно определяется ответственность за поломки.

Если проблема возникла из-за естественного износа — расходы несет владелец.

Если же неисправность произошла по вине арендатора, например из-за неправильного использования техники или засорения канализации, — платить придется жильцу.

В итоге, ключевое правило — ориентироваться не только на закон, но и на условия договора, где стороны могут детально прописать все нюансы.

В украинском информационном пространстве активно распространяют новости о якобы новых штрафах для владельцев квартир, сдающих жилье в аренду.

Однако, как мы сообщали ранее, в Верховной Раде пока не рассматриваются инициативы по введению новых штрафов для владельцев жилья, которые сдают его в аренду. В то же время вопрос легализации рынка остается актуальным, и обсуждение сосредоточено, прежде всего, на изменении налоговых условий.

ТСН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.