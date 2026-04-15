Аренда «съедает» до 90% дохода: в каких городах Украины самая худшая ситуация

Стоимость аренды жилья в Украине существенно отличается в зависимости от города и часто занимает большую часть доходов. Совместное исследование маркетплейса недвижимости Dim.Ria и сайта поиска работы robota.ua показало, где арендовать жилье наиболее затратно для бюджета.
Аналитики сравнили средние зарплаты по вакансиям на март 2026 года и среднюю стоимость аренды однокомнатных квартир.
Где самая дорогая и самая дешевая аренда
Самые высокие цены на аренду традиционно зафиксированы в крупных городах и западных регионах:
Киев — в среднем 23 000 грн в месяц;
Ужгород — 20 500 грн;
Львов — 16 500 грн;
Ивано-Франковск — 16 400 грн;
Черкассы — 16 000 грн.
В то же время, самые низкие цены наблюдаются в прифронтовых областных центрах:
В рамках исследования проанализировали 10 самых распространенных профессий, в том числе водители, менеджеры по продажам, бухгалтеры, продавцы и другие.
К примеру, водитель в Киеве с зарплатой 45 тыс. грн тратит на аренду 51% дохода. В Харькове при зарплате 37,5 тыс. грн эта доля составляет всего 13%. В других крупных городах расходы выше: в Одессе — 29%, в Днепре — 37%, во Львове — 44%.
Похожая ситуация и с менеджерами по продажам. В столице при доходе 40 тыс. грн на жилье уходит 57%. В Харькове — 14% от зарплаты в 35 тыс. грн. В Одессе, Днепре и Львове этот показатель составляет 31, 40 и 47% соответственно.
Где выгоднее всего арендовать жилье
Лучшее соотношение стоимости аренды к средним з.п. зафиксировано в городах, расположенных ближе к зоне боевых действий:
Харьков — 19% дохода;
Чернигов — 22%;
Запорожье — 27%;
Николаев — 27%;
Сумы — 36%.
Наибольшая нагрузка на бюджет фиксируется в Ужгороде — аренда там может «съедать» до 92% дохода.
В Киеве на жилье в среднем тратят 72% зарплаты, во Львове – 64%, в Днепре – 54%, в Одессе – 42%.
Исследование показало, что разница между городами остается существенной: у одних аренда относительно доступна, тогда как у других она фактически становится основной статьей расходов.
