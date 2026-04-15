Аренда «съедает» до 90% дохода: в каких городах Украины самая худшая ситуация

Стоимость аренды жилья в Украине существенно отличается в зависимости от города и часто занимает большую часть доходов. Совместное исследование маркетплейса недвижимости Dim.Ria и сайта поиска работы robota.ua показало, где арендовать жилье наиболее затратно для бюджета.

Аналитики сравнили средние зарплаты по вакансиям на март 2026 года и среднюю стоимость аренды однокомнатных квартир.

Где самая дорогая и самая дешевая аренда

Самые высокие цены на аренду традиционно зафиксированы в крупных городах и западных регионах:

Киев — в среднем 23 000 грн в месяц;

Ужгород — 20 500 грн;

Львов — 16 500 грн;

Ивано-Франковск — 16 400 грн;

Черкассы — 16 000 грн.

В то же время, самые низкие цены наблюдаются в прифронтовых областных центрах:

Харьков — 4 900 грн;

Чернигов — 5 000 грн;

Запорожье и Николаев — по 6 000 грн.

Сколько дохода уходит на аренду жилья

В рамках исследования проанализировали 10 самых распространенных профессий, в том числе водители, менеджеры по продажам, бухгалтеры, продавцы и другие.

К примеру, водитель в Киеве с зарплатой 45 тыс. грн тратит на аренду 51% дохода. В Харькове при зарплате 37,5 тыс. грн эта доля составляет всего 13%. В других крупных городах расходы выше: в Одессе — 29%, в Днепре — 37%, во Львове — 44%.

Похожая ситуация и с менеджерами по продажам. В столице при доходе 40 тыс. грн на жилье уходит 57%. В Харькове — 14% от зарплаты в 35 тыс. грн. В Одессе, Днепре и Львове этот показатель составляет 31, 40 и 47% соответственно.

Где выгоднее всего арендовать жилье

Лучшее соотношение стоимости аренды к средним з.п. зафиксировано в городах, расположенных ближе к зоне боевых действий:

Харьков — 19% дохода;

Чернигов — 22%;

Запорожье — 27%;

Николаев — 27%;

Сумы — 36%.

Наибольшая нагрузка на бюджет фиксируется в Ужгороде — аренда там может «съедать» до 92% дохода.

В Киеве на жилье в среднем тратят 72% зарплаты, во Львове – 64%, в Днепре – 54%, в Одессе – 42%.

Исследование показало, что разница между городами остается существенной: у одних аренда относительно доступна, тогда как у других она фактически становится основной статьей расходов.

