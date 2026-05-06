Некоторые пенсионеры могут не оплачивать коммуналку (условия и сроки от ПФ) Сегодня 19:00 — Личные финансы

Некоторые пенсионеры могут не оплачивать коммуналку (условия и сроки от ПФ)

Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, некоторые пенсионеры могут не оплачивать коммунальные услуги.

«Воспользоваться льготой в размере 100% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в пределах установленных норм могут пенсионеры отдельных профессий, которые работали в сельской местности и продолжают там проживать после выхода на пенсию», — пишут в ПФ.

Какие категории

педагогические работники;

медицинские и фармацевтические работники;

специалисты по защите растений;

работники музеев, библиотек;

работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

Сколько нужно стажа

В то же время пенсионерам, ранее работавшим по таким профессиям, для получения льготы нужно иметь не менее 3 лет соответствующего стажа работы и на момент выхода на пенсию работать на должностях, дающих право на льготу.

Право на льготу зависит от дохода семьи

Льгота предоставляется, если среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев в расчете на одного человека не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (в 2024 году это 4 240,0 грн).

Читайте также Чек-лист для оформления пенсии по возрасту в 2026 году

Сроки

Льгота предоставляется в течение 12 месяцев с месяца обращения, но не более чем до конца календарного года. На членов семьи льготника указанная льгота не распространяется.

Документы

Пенсионеру, состоящему на учете в Реестре лиц, имеющих право на льготу, для назначения выплаты нужно предоставить:

заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

документы, подтверждающие проживание в сельской местности.

Для внесения данных в Реестр льготников человек должен подать соответствующее заявление и подтверждающую справку о праве на льготу, выдаваемую отделом образования, здравоохранения, культуры (культуры и туризма), райгосадминистрации или администрацией учреждения (заведения), где человек работал, сельским или поселковым советом (в случае ликвидации заведения).

Куда обратиться

Подать заявление и необходимые документы в Фонд можно одним из способов:

лично — через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;

по почте — по адресу органа Фонда;

онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионный фонд или через портал «Дія"е.

Коммунальные расходы остаются одной из основных статей семейного бюджета. Новые данные Госстата показывают: общий рост тарифов пока сдержан, но отдельные услуги уже значительно подорожали. Об этом говорится в видео на YouTube канале Finance.ua.

По данным Госстата, за последний год коммунальные услуги в среднем подорожали на 1,7%. Впрочем, отдельные категории показали значительно более высокую динамику.

управление многоквартирными домами — на 4,3%;

вывоз и уборка мусора — также на 4,3%;

содержание и ремонт жилья — на 4%.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.