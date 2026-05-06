Некоторые пенсионеры могут не оплачивать коммуналку (условия и сроки от ПФ)

Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, некоторые пенсионеры могут не оплачивать коммунальные услуги.
«Воспользоваться льготой в размере 100% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в пределах установленных норм могут пенсионеры отдельных профессий, которые работали в сельской местности и продолжают там проживать после выхода на пенсию», — пишут в ПФ.

Какие категории

  • педагогические работники;
  • медицинские и фармацевтические работники;
  • специалисты по защите растений;
  • работники музеев, библиотек;
  • работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

Сколько нужно стажа

В то же время пенсионерам, ранее работавшим по таким профессиям, для получения льготы нужно иметь не менее 3 лет соответствующего стажа работы и на момент выхода на пенсию работать на должностях, дающих право на льготу.

Право на льготу зависит от дохода семьи

Льгота предоставляется, если среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев в расчете на одного человека не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (в 2024 году это 4 240,0 грн).
Сроки

Льгота предоставляется в течение 12 месяцев с месяца обращения, но не более чем до конца календарного года. На членов семьи льготника указанная льгота не распространяется.

Документы

Пенсионеру, состоящему на учете в Реестре лиц, имеющих право на льготу, для назначения выплаты нужно предоставить:
  • заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;
  • документы, подтверждающие проживание в сельской местности.
Для внесения данных в Реестр льготников человек должен подать соответствующее заявление и подтверждающую справку о праве на льготу, выдаваемую отделом образования, здравоохранения, культуры (культуры и туризма), райгосадминистрации или администрацией учреждения (заведения), где человек работал, сельским или поселковым советом (в случае ликвидации заведения).

Куда обратиться

Подать заявление и необходимые документы в Фонд можно одним из способов:
  • лично — через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;
  • по почте — по адресу органа Фонда;
  • онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионный фонд или через портал «Дія"е.
Коммунальные расходы остаются одной из основных статей семейного бюджета. Новые данные Госстата показывают: общий рост тарифов пока сдержан, но отдельные услуги уже значительно подорожали. Об этом говорится в видео на YouTube канале Finance.ua.
По данным Госстата, за последний год коммунальные услуги в среднем подорожали на 1,7%. Впрочем, отдельные категории показали значительно более высокую динамику.
  • управление многоквартирными домами — на 4,3%;
  • вывоз и уборка мусора — также на 4,3%;
  • содержание и ремонт жилья — на 4%.
Татьяна Береговая
