Некоторые пенсионеры могут не оплачивать коммуналку (условия и сроки от ПФ)

Каксообщилив Пенсионном фонде Украины, некоторые пенсионеры могут не оплачивать коммунальные услуги.
«Воспользоваться льготой в размере 100% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в пределах установленных норм могут пенсионеры отдельных профессий, которые работали в сельской местности и продолжают там проживать после выхода на пенсию», — пишут в ПФ.
работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.
Сколько нужно стажа
В то же время пенсионерам, ранее работавшим по таким профессиям, для получения льготы нужно иметь не менее 3 лет соответствующего стажа работы и на момент выхода на пенсию работать на должностях, дающих право на льготу.
Право на льготу зависит от дохода семьи
Льгота предоставляется, если среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев в расчете на одного человека не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (в 2024 году это 4 240,0 грн).
Для внесения данных в Реестр льготников человек должен подать соответствующее заявление и подтверждающую справку о праве на льготу, выдаваемую отделом образования, здравоохранения, культуры (культуры и туризма), райгосадминистрации или администрацией учреждения (заведения), где человек работал, сельским или поселковым советом (в случае ликвидации заведения).
Куда обратиться
Подать заявление и необходимые документы в Фонд можно одним из способов:
лично — через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;
по почте — по адресу органа Фонда;
онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионный фонд или через портал «Дія"е.
