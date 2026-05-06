Украинцы в Польше: сколько людей не планируют возвращаться

88% украинцев не планируют эмигрировать после войны

Подавляющее большинство украинцев не рассматривают массовый выезд за границу после завершения войны. 88% респондентов заявили о намерении остаться в Украине, в то время как всего 8% допускают возможность эмиграции по экономическим причинам.

Об этом сообщает InPoland.net.pl со ссылкой на результаты исследования «Барометр польского рынка труда».

Возрастные и гендерные различия

Исследование фиксирует разницу в ответах в зависимости от возраста и пола. Среди украинцев в возрасте 18−35 лет доля рассматривающих выезд составляет 14%. В то же время среди респондентов старше 50 лет этот показатель снижается до 3%.

Мужчины чаще допускают эмиграцию (12%), чем женщины (5%).

Аналитики отмечают, что потенциальная миграция, вероятно, будет носить временный и преимущественно экономический характер.

Настроения украинцев в Польше

Другая картина прослеживается среди украинцев, уже работающих в Польше. По данным опроса, 38% из них не планируют возвращаться в Украину, 17% намерены вернуться сразу после завершения войны, еще 16% - в течение 1−2 лет.

Эксперты рынка труда считают именно этот двухлетний период ключевым для формирования долгосрочных решений по проживанию и трудоустройству.

Основными причинами, влияющими на решение остаться в Польше, являются экономические факторы. Чаще всего респонденты называют:

более высокий уровень заработной платы (54%);

стабильные трудовые договоры (33%);

возможность легализации пребывания (33%).

Среди дополнительных факторов — возможности профессионального развития, социальные гарантии и жилищная поддержка.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в Польше в начале 2026 года усилилась тенденция к сокращению персонала. Бизнес активнее заявляет о массовых увольнениях, а ключевые показатели рынка труда свидетельствуют о постепенном охлаждении экономической активности. Наибольший вклад в отрицательную динамику вносит промышленный сектор.

Также мы писали , что в марте 2026 года количество безработных в Польше было почти на 120 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

