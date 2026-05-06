0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы в Польше: сколько людей не планируют возвращаться

Личные финансы
85
88% украинцев не планируют эмигрировать после войны
88% украинцев не планируют эмигрировать после войны
Подавляющее большинство украинцев не рассматривают массовый выезд за границу после завершения войны. 88% респондентов заявили о намерении остаться в Украине, в то время как всего 8% допускают возможность эмиграции по экономическим причинам.
Об этом сообщает InPoland.net.pl со ссылкой на результаты исследования «Барометр польского рынка труда».

Возрастные и гендерные различия

Исследование фиксирует разницу в ответах в зависимости от возраста и пола. Среди украинцев в возрасте 18−35 лет доля рассматривающих выезд составляет 14%. В то же время среди респондентов старше 50 лет этот показатель снижается до 3%.
Мужчины чаще допускают эмиграцию (12%), чем женщины (5%).
Аналитики отмечают, что потенциальная миграция, вероятно, будет носить временный и преимущественно экономический характер.

Настроения украинцев в Польше

Другая картина прослеживается среди украинцев, уже работающих в Польше. По данным опроса, 38% из них не планируют возвращаться в Украину, 17% намерены вернуться сразу после завершения войны, еще 16% - в течение 1−2 лет.
Эксперты рынка труда считают именно этот двухлетний период ключевым для формирования долгосрочных решений по проживанию и трудоустройству.
Основными причинами, влияющими на решение остаться в Польше, являются экономические факторы. Чаще всего респонденты называют:
  • более высокий уровень заработной платы (54%);
  • стабильные трудовые договоры (33%);
  • возможность легализации пребывания (33%).
Среди дополнительных факторов — возможности профессионального развития, социальные гарантии и жилищная поддержка.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в Польше в начале 2026 года усилилась тенденция к сокращению персонала. Бизнес активнее заявляет о массовых увольнениях, а ключевые показатели рынка труда свидетельствуют о постепенном охлаждении экономической активности. Наибольший вклад в отрицательную динамику вносит промышленный сектор.
Также мы писали, что в марте 2026 года количество безработных в Польше было почти на 120 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По материалам:
Finance.ua
ПольшаУкраинцы в Польше
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems