Компенсация аренды жилья для ветеранов 2026: кто имеет право и сколько платят
Кто может получить компенсацию
- ветераны и ветеранки со статусом участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны, уволенных со службы;
- уволенные военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях, но еще не оформившие соответствующий статус;
- полицейские и спасатели, которые выполняли задачи по защите Украины и уже уволены;
- ветераны и ветеранки, находившиеся в плену из-за участия в защите государства и вернувшиеся, но не имеющие жилья или оно уничтожено, повреждено или осталось на временно оккупированной территории.
Размер выплат
- в Киеве, Днепре, Львове и Одессе — 6 656 грн (2 прожиточных минимума);
- в областных центрах — 4 992 грн (1,5 прожиточного минимума);
- в других населенных пунктах — 3 328 грн (1 прожиточный минимум).
Как подать заявление
- в структурное подразделение по вопросам ветеранской политики по месту арендованного жилья;
- через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) — услуга 02606.
