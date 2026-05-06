Компенсация аренды жилья для ветеранов 2026: кто имеет право и сколько платят Сегодня 13:04 — Личные финансы

Ключи от жилья

В 2026 году государство продолжает выплачивать компенсации за аренду жилья для ветеранов и ветеранок, потерявших дома или вынужденных переехать из-за войны. Со ссылкой на Минветеранов рассказываем подробности.

Поддержка предусмотрена для тех, кто не может пользоваться собственным жильем, потерял или сменил местожительство, в частности во время лечения или реабилитации. А после обновления программы расширен круг получателей. Теперь ветераны и ветеранки, потерявшие жилье в результате российской агрессии, могут ежемесячно получать компенсацию на оплату аренды.

Кто может получить компенсацию

Воспользоваться программой могут:

ветераны и ветеранки со статусом участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны, уволенных со службы;

уволенные военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях, но еще не оформившие соответствующий статус;

полицейские и спасатели, которые выполняли задачи по защите Украины и уже уволены;

ветераны и ветеранки, находившиеся в плену из-за участия в защите государства и вернувшиеся, но не имеющие жилья или оно уничтожено, повреждено или осталось на временно оккупированной территории.

Размер выплат

Сумма компенсации зависит от населенного пункта:

в Киеве, Днепре, Львове и Одессе — 6 656 грн (2 прожиточных минимума);

в областных центрах — 4 992 грн (1,5 прожиточного минимума);

в других населенных пунктах — 3 328 грн (1 прожиточный минимум).

Если аренда стоит подороже, разницу оплачивает получатель. Для краткосрочной аренды сумма рассчитывается пропорционально дням проживания.

Денежные средства перечисляют ежемесячно на банковский счет. Если жилье не появляется, выплаты могут быть продлены еще на полгода.

Как подать заявление

Подать документы можно:

в структурное подразделение по вопросам ветеранской политики по месту арендованного жилья;

через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) — услуга 02606.

Заявление можно подать лично или отправить по почте (рекомендованное письмо).

При необходимости заявителю помогут подготовить документы — как в профильном подразделении, так и специалисты по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц.

Ужгороде — аренда там может съедать до 92% дохода. Ранее мы сообщали , что в некоторых городах аренда квартир «съедает» до 90% среднего дохода. Самая большая нагрузка на бюджет фиксируется в— аренда там может съедать до 92% дохода.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.