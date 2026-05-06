Как работодатель должен сообщать о начисленной зарплате

Размер оплаты труда устанавливается в трудовом договоре
Законодательство предусматривает, что работодатель должен информировать работника о его заработной плате при каждой выплате. При выплате аванса сообщается только сумма такого платежа.
Об этом сообщает Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда.
Размер оплаты труда устанавливается в трудовом договоре. В то же время, информацию о фактически начисленной заработной плате обычно предоставляет бухгалтерия предприятия.

Какую информацию должен получать работник

Согласно статье 110 Кодекса законов о труде Украины, при каждой выплате заработной платы работнику предоставляется информация:
  • общая сумма заработной платы с расшифровкой по видам выплат;
  • размеры и основания отчислений;
  • сумма, причитающаяся к выплате.
Обычно работнику предоставляется расчетный лист, в котором указываются:
  • табельный номер или код работника;
  • виды выплат;
  • количество отработанного времени или объем проделанной работы;
  • начисленная сумма;
  • отчисления и их основания;
  • сумма к выплате.
Конкретная форма уведомления законодательством не определена. Информация может предоставляться в письменном виде или быть доступна для ознакомления (например, в платежной ведомости).
В то же время законодательством не предусмотрен запрет в случае согласования работника на предоставление ему информации о размере его заработной платы по указанному им электронному адресу.
Работодатель также обязан вести достоверный учет проделанной работы и расходов на оплату труда в соответствии с установленными требованиями.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Finance.ua писал, что средняя заработная плата штатных работников в Украине в марте 2026 года составила 30 356 гривен. Это на 7,2% больше по сравнению с февралем. Самый высокий уровень заработной платы зафиксирован в Киеве — 49 381 гривна и Киевской области — 29 997 гривен. Самые низкие показатели зафиксированы в Кировоградской области — 21 375 гривен, а также в Черновицкой области — 21 453 гривен.
Также мы рассказывали, что размер заработной платы является личной информацией работника, и он сам решает, раскрывать ли ее. У работодателя нет законных оснований запрещать обсуждение собственной зарплаты или применять санкции за такие действия.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
