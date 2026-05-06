Как работодатель должен сообщать о начисленной зарплате Сегодня 08:02 — Личные финансы

Размер оплаты труда устанавливается в трудовом договоре

Законодательство предусматривает, что работодатель должен информировать работника о его заработной плате при каждой выплате. При выплате аванса сообщается только сумма такого платежа.

Об этом сообщает Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда.

Размер оплаты труда устанавливается в трудовом договоре. В то же время, информацию о фактически начисленной заработной плате обычно предоставляет бухгалтерия предприятия.

Какую информацию должен получать работник

Согласно статье 110 Кодекса законов о труде Украины, при каждой выплате заработной платы работнику предоставляется информация:

общая сумма заработной платы с расшифровкой по видам выплат;

размеры и основания отчислений;

сумма, причитающаяся к выплате.

Обычно работнику предоставляется расчетный лист, в котором указываются:

табельный номер или код работника;

виды выплат;

количество отработанного времени или объем проделанной работы;

начисленная сумма;

отчисления и их основания;

сумма к выплате.

Конкретная форма уведомления законодательством не определена. Информация может предоставляться в письменном виде или быть доступна для ознакомления (например, в платежной ведомости).

В то же время законодательством не предусмотрен запрет в случае согласования работника на предоставление ему информации о размере его заработной платы по указанному им электронному адресу.

Работодатель также обязан вести достоверный учет проделанной работы и расходов на оплату труда в соответствии с установленными требованиями.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Finance.ua писал , что средняя заработная плата штатных работников в Украине в марте 2026 года составила 30 356 гривен. Это на 7,2% больше по сравнению с февралем. Самый высокий уровень заработной платы зафиксирован в Киеве — 49 381 гривна и Киевской области — 29 997 гривен. Самые низкие показатели зафиксированы в Кировоградской области — 21 375 гривен, а также в Черновицкой области — 21 453 гривен.

Также мы рассказывали , что размер заработной платы является личной информацией работника, и он сам решает, раскрывать ли ее. У работодателя нет законных оснований запрещать обсуждение собственной зарплаты или применять санкции за такие действия.

