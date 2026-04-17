Как менялись зарплаты украинцев в долларах и гривне в 1995—2026 годах (инфографика)

Если посмотреть на динамику доходов за последние три с половиной десятилетия, то увидим долгий путь от хаоса переходной экономики до формирования современного рынка труда.

В статье Finance.ua рассказываем, как менялся реальный уровень жизни украинцев в течение 35 лет, и какие экономические штормы мы пережили — от гиперинфляции 90-х до вызовов полномасштабной войны.

90-е

Первая половина 90-х годов осталась в памяти украинцев как время экономического сюрреализма. После провозглашения независимости Украина оказалась в водовороте гиперинфляции, где ценность денег таяла быстрее, чем печатные станки успевали выдавать новые купоно-карбованцы.

Оценивать доходы в 1991—1994 годах непросто из-за разных темпов инфляции. Например, в 1993 году она достигла примерно 10 тыс. %, и за год зарплата могла измениться настолько, что разница между январем и декабрем измерялась уже не десятками, а сотнями раз.

В этот период практически каждый украинец формально был миллионером: в 1995 году средняя зарплата пересекла отметку в 3,2 млн. рублей. Однако это богатство было иллюзорным. При курсе более 150 тыс. карбованцев за доллар реальный доход едва достигал 21 доллара, и покупательная способность населения оставалась низкой. Это было время бартера, когда заводы рассчитывались с работниками собственной продукцией — от хрусталя до кастрюль.

«Золотая эра» и кредитный бум

Начало 2000-х стало периодом, который экономисты впоследствии назвали «золотой эрой» потребления. Благодаря благоприятной ситуации на мировых рынках и стремительному развитию банковского сектора доходы украинцев стали расти двузначными темпами.

В это время в Украине появился средний класс в классическом понимании. К 2008 году средняя зарплата выросла до 1930 грн, что по тогдашнему курсу составило около 380 долларов.

Даже после мирового финансового кризиса 2008 года экономика смогла восстановиться. Период 2010—2013 годов запомнился фиксированным курсом «восьмерки», что позволило средней зарплате накануне Революции Достоинства достичь своего исторического пика в долларовом эквиваленте — более 440 долларов.

Полномасштабное вторжение в 2022 году снова все изменило. Несмотря на колоссальные потери в экономике, мы стали свидетелями уникального явления — чрезвычайной устойчивости финансовой системы. Хотя инфляция существенно «съела» реальные доходы в первые два года большой войны, номинальные зарплаты продолжали расти из-за дефицита кадров и конкуренции за специалистов.

2026 год: реальная стоимость жизни

В 2026 году мы видим новую экономическую реальность. Средняя зарплата в 33 200 грн (это показатель, заложенный в Бюджетную декларацию на 2026 год) выглядит значительной по сравнению с прошлым, однако ее покупательная способность ограничена быстрым ростом цен на базовые товары.

