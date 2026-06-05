На границе с Румынией приостанавливают движение (причины, сроки)

По информации румынской стороны, в связи с проведением инфраструктурных работ на историческом мосту через реку Тиса, с 8 по 17 июня 2026 г. в период с 09:00 до 16:00 будет временно приостановлено движение транспортных средств через пункт пропуска «Солотвино — Сигету-Мармацией».
Ранее Finance.ua писал, что ГНСУ разъяснила новые правила выезда за границу для женщин-госслужащих.
В Украине вступило в силу постановление Кабинета Министров № 587, которым внесены изменения в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины во время военного положения.
Согласно постановлению, органы государственной власти, органы местного самоуправления и руководители хозяйствующих субъектов обязаны в течение 3 дней подать в Администрацию Государственной пограничной службы обновленные списки должностных лиц, на которых распространяются ограничения на выезд за границу во время военного положения. В случае кадровых изменений обновленную информацию необходимо подавать не позднее следующего дня после принятия соответствующего решения.