На границе с Румынией приостанавливают движение (причины, сроки) Сегодня 11:45 — Личные финансы

На границе с Румынией приостанавливают движение (причины, сроки)

Как сообщила Государственная таможенная служба, временно будет приостановлено движение транспортных средств через пункт пропуска «Солотвино — Сигету-Мармацией» на границе с Румынией.

Сроки

С 8 по 17 июня 2026 года.

Причины

По информации румынской стороны, в связи с проведением инфраструктурных работ на историческом мосту через реку Тиса, с 8 по 17 июня 2026 г. в период с 09:00 до 16:00 будет временно приостановлено движение транспортных средств через пункт пропуска «Солотвино — Сигету-Мармацией».

В то же время в указанный период пропуск пешеходов будет осуществляться в штатном режиме.

Таможенная служба просит учесть указанную информацию при планировании поездок и при необходимости выбирать альтернативные маршруты пересечения украинско-румынской границы.

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В Украине вступило в силу постановление Кабинета Министров № 587, которым внесены изменения в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины во время военного положения.

Согласно постановлению, органы государственной власти, органы местного самоуправления и руководители хозяйствующих субъектов обязаны в течение 3 дней подать в Администрацию Государственной пограничной службы обновленные списки должностных лиц, на которых распространяются ограничения на выезд за границу во время военного положения. В случае кадровых изменений обновленную информацию необходимо подавать не позднее следующего дня после принятия соответствующего решения.

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