В Дії обновили услугу: заявления о вынужденном перемещении за границу — детали Сегодня 15:23 — Личные финансы

В Дії обновили услугу: заявления о вынужденном перемещении за границу — детали

В Дії обновили сервис, чтобы данные о пересечении границы корректно подтягивались при заполнении заявления.

Подавайте заявление в Реестр ущерба в категории А1.2 «Вынужденное перемещение за пределы Украины», если из-за войны вы выехали за границу или не можете вернуться домой.

«Если раньше вы пытались подать заявление в этой категории, но не смогли завершить процесс, попробуйте еще раз», — отмечают в Дії.

Кто может воспользоваться

Подать заявление могут украинцы, которые после 24 февраля 2022 года покинули свое место жительства из-за полномасштабного вторжения россии и уехали за границу.

Категория также касается людей, которые находились за пределами Украины и не могут вернуться из-за войны.

Как подать заявление

Авторизуйтесь на портале Дія. Выберите услугу подачи заявлений в Реестр ущерба для Украины. Выделите категорию A1.2 «Вынужденное перемещение за пределы Украины». Проверьте данные, которые подтянутся к заявлению. Заполните необходимую информацию. Отправьте заявление в Реестр.

Каждое поданное заявление помогает зафиксировать последствия российской агрессии и сохранить право на возмещение.

Больше о подаче заявлений в Реестр ущерба можно узнать на официальном сайте https://www.rd4u.coe.int/ru/

Ранее Finance.ua писал , что в Дії тестируют услугу, где можно будет уволиться с работы онлайн на временно оккупированных территориях. В настоящее время собирают тестировщиков для новой услуги в Дії.

Напомним, что 6 февраля 2021 года в Украине появилось мобильное приложение «Дія».

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