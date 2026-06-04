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В Дії обновили услугу: заявления о вынужденном перемещении за границу — детали

Личные финансы
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В Дії обновили услугу: заявления о вынужденном перемещении за границу — детали
В Дії обновили услугу: заявления о вынужденном перемещении за границу — детали
В Дії обновили сервис, чтобы данные о пересечении границы корректно подтягивались при заполнении заявления.
Подавайте заявление в Реестр ущерба в категории А1.2 «Вынужденное перемещение за пределы Украины», если из-за войны вы выехали за границу или не можете вернуться домой.
«Если раньше вы пытались подать заявление в этой категории, но не смогли завершить процесс, попробуйте еще раз», — отмечают в Дії.

Кто может воспользоваться

Подать заявление могут украинцы, которые после 24 февраля 2022 года покинули свое место жительства из-за полномасштабного вторжения россии и уехали за границу.
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Категория также касается людей, которые находились за пределами Украины и не могут вернуться из-за войны.

Как подать заявление

  1. Авторизуйтесь на портале Дія.
  2. Выберите услугу подачи заявлений в Реестр ущерба для Украины.
  3. Выделите категорию A1.2 «Вынужденное перемещение за пределы Украины».
  4. Проверьте данные, которые подтянутся к заявлению.
  5. Заполните необходимую информацию.
  6. Отправьте заявление в Реестр.
Каждое поданное заявление помогает зафиксировать последствия российской агрессии и сохранить право на возмещение.
Больше о подаче заявлений в Реестр ущерба можно узнать на официальном сайте https://www.rd4u.coe.int/ru/.
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Ранее Finance.ua писал, что в Дії тестируют услугу, где можно будет уволиться с работы онлайн на временно оккупированных территориях. В настоящее время собирают тестировщиков для новой услуги в Дії.
Напомним, что 6 февраля 2021 года в Украине появилось мобильное приложение «Дія».
Что такое приложение «Дія» и как им пользоваться
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Дия
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