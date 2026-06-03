«Если из-за оккупации или боевых действий вы потеряли связь с работодателем и не можете прекратить трудовые отношения — записывайтесь на бета-тест новой услуги в Дії. Присоединяйтесь, чтобы уволиться с работы онлайн без лишних визитов и после официального прекращения трудовых отношений получить доступ к услугам службы занятости: пособия по безработице, переквалификации и поиску работы», — говорится в сообщении.
Кто может присоединиться к тестированию?
совершеннолетние граждане Украины,
официально трудоустроены на предприятиях, учреждениях или организациях на временно оккупированных территориях.
Для участия требуется:
иметь налоговый номер
ID-карту или биометрический загранпаспорт в Дії
не иметь статуса безработного и не подавать заявление о его получении
Заполняйте форму и ждите подтверждения участия в бета-тесте.
Напомним, платформа «Обрій» реализуется Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства совместно с Министерством цифровой трансформации при поддержке Программы «Партнерство за сильную Украину», которую финансируют правительства Великобритании, Эстонии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии и Швеции.