Уволиться с работы онлайн: «Дія» тестирует услугу — детали Сегодня 11:23 — Личные финансы

Уволиться с работы онлайн: «Дія» тестирует услугу — детали

Как сообщают в Дії, там тестируют услугу, где можно будет уволиться с работы онлайн на временно оккупированных территориях.

В настоящее время собирают тестировщиков для новой услуги в Дії.

«Если из-за оккупации или боевых действий вы потеряли связь с работодателем и не можете прекратить трудовые отношения — записывайтесь на бета-тест новой услуги в Дії. Присоединяйтесь, чтобы уволиться с работы онлайн без лишних визитов и после официального прекращения трудовых отношений получить доступ к услугам службы занятости: пособия по безработице, переквалификации и поиску работы», — говорится в сообщении.

Кто может присоединиться к тестированию?

совершеннолетние граждане Украины,

официально трудоустроены на предприятиях, учреждениях или организациях на временно оккупированных территориях.

Для участия требуется:

иметь налоговый номер

ID-карту или биометрический загранпаспорт в Дії

не иметь статуса безработного и не подавать заявление о его получении

Заполняйте форму и ждите подтверждения участия в бета-тесте.

Напомним, платформа «Обрій» реализуется Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства совместно с Министерством цифровой трансформации при поддержке Программы «Партнерство за сильную Украину», которую финансируют правительства Великобритании, Эстонии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии и Швеции.

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