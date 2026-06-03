0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Уволиться с работы онлайн: «Дія» тестирует услугу — детали

Личные финансы
11
Уволиться с работы онлайн: «Дія» тестирует услугу — детали
Уволиться с работы онлайн: «Дія» тестирует услугу — детали
Как сообщают в Дії, там тестируют услугу, где можно будет уволиться с работы онлайн на временно оккупированных территориях.
В настоящее время собирают тестировщиков для новой услуги в Дії.
«Если из-за оккупации или боевых действий вы потеряли связь с работодателем и не можете прекратить трудовые отношения — записывайтесь на бета-тест новой услуги в Дії. Присоединяйтесь, чтобы уволиться с работы онлайн без лишних визитов и после официального прекращения трудовых отношений получить доступ к услугам службы занятости: пособия по безработице, переквалификации и поиску работы», — говорится в сообщении.

Кто может присоединиться к тестированию?

  • совершеннолетние граждане Украины,
  • официально трудоустроены на предприятиях, учреждениях или организациях на временно оккупированных территориях.

Для участия требуется:

  • иметь налоговый номер
  • ID-карту или биометрический загранпаспорт в Дії
  • не иметь статуса безработного и не подавать заявление о его получении
Заполняйте форму и ждите подтверждения участия в бета-тесте.
Напомним, платформа «Обрій» реализуется Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства совместно с Министерством цифровой трансформации при поддержке Программы «Партнерство за сильную Украину», которую финансируют правительства Великобритании, Эстонии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии и Швеции.
По материалам:
Finance.ua
Дия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems