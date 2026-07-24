Как перевозить животных поездом за границу: требования ЕС

Для путешествия с котом, собакой в страны Европейского Союза понадобится:
микрочип или четкая татуировка у животного, нанесенная до 3.07.2011;
действующая прививка против бешенства;
результат исследования на титр антирабических антител;
сертификат здоровья для некоммерческого перемещения и письменная декларация, подтверждающая некоммерческую перевозку животного.
На сайте Госпродпотребслужбы можно скачать образцы сертификата и декларации. В образцах вы также найдете международный сертификат для ввоза животных на таможенную территорию Украины. Чтобы узнать больше, просмотрите требования к перевозке животных от Госпродпотребслужбы.
Для путешествия с небольшой собакой, котом или птицей на международных рейсах понадобится контейнер-переноска, рюкзак-переноска или другой временный домик с водонепроницаемым абсорбирующим дном и ветеринарные документы. Перевозить питомца можно на месте для ручной клади в вагонах любого типа.
Выкупать все места и покупать билет на питомца не нужно. При проверке билетов и прохождении границы любимец должен находиться в контейнере, сумке или рюкзаке для перевозки. За нарушение этого правила пассажира могут оштрафовать.
Для путешествия с большой собакой (выше 45 см в холке) понадобится:
поводок,
намордник,
билет на питомца.
Где нельзя
В вагонах купе, люкс и RIC необходимо выкупить все места. В поездах Интерсити+, следующих за границу, с большой собакой можно ехать только на территории Украины, если выкупить все места, расположенные одним блоком в ряду.
Больших собак нельзя перевозить в поездах Варшава — Рава-Русская, Братислава — Чоп, Мукачево — Кошице и других международных рейсах с местами для сидения.
Обратите внимание, что для рейсов в Польшу билет на питомца покупать не нужно. Просмотрите все правила перевозки на сайте.