Самые дешевые курорты для отдыха летом 2026 (инфографика) Сегодня 17:00 — Личные финансы

Самые дешевые курорты для отдыха летом 2026 (инфографика)

Согласно ежегодному барометру стоимости семейного отдыха, оказалось, что Алгарве в Португалии — самый дешевый курорт для выгодного семейного отдыха.

Что оценивали

В отчете оценивалась стоимость десяти туристических товаров, включая чашку кофе, бутылку пива, банку колы, бокал вина, бутылку минеральной воды, солнцезащитный крем, средство от насекомых, две детские пиццы, обед из двух блюд для взрослых и семейный ужин из трех блюд, включая вино и безалкогольные напитки.

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Однако стоимость авиабилетов и проживание не учитывалась.

В 2026 году Алгарве поднялся с третьего места на первое место в списке, где 10 товаров в общей сложности стоили 186,81 долларов.

Сколько там стоит

На самом южном побережье Португалии чашка кофе стоила 1,69 доллара, солнцезащитный крем — 13 долл., а обед из двух блюд для двух взрослых — около 27,98 долларов.

На втором месте с небольшим отрывом оказался Солнечный Берег в Болгарии (189 долл.), на этом черноморском курорте предлагали самый дешевый семейный ужин с напитками — 97 долл.

Восемь направлений в Испании были среди курортов с лучшим соотношением цены и качества для отдыхающих, но Коста-Тегисе (196,15 долл.) на Канарском острове Лансароте занял третье место в этом году по сравнению с ценами.

Менорка заняла четвертое место (201,49 долл.), а Коста-Брава 206,83 долларов) — пятое.

Завершая первую десятку, курорты Турции и Кипра остаются хорошими вариантами по соотношению цены и качества, несмотря на «негативное влияние войны на Ближнем Востоке», говорится в отчете.

В других местах цены на 10 типичных товаров снизились на Мальте 322,28 доллара и Ибице 282,89 доллара.

Где дороже всего

Из 22 мест, опрошенных в рамках «Барометра стоимости семейного отдыха», Сорренто была признана самой дорогой, где корзина барометра стоила почти вдвое дороже, чем в Алгарве, и составляла 357,61 долларов.

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