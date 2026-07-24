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Имеет ли расписка юридическую силу? Как ее составить, чтобы вернуть деньги?

Личные финансы
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Имеет ли расписка юридическую силу? Как ее составить, чтобы вернуть деньги?
Имеет ли расписка юридическую силу? Как ее составить, чтобы вернуть деньги?
Имеет ли расписка юридическую силу в Украине и как ее правильно составить, чтобы документ действовал в суде?
В этом выпуске адвокат Станислав Лифлянчик подробно разбирает все тонкости и подводные камни долговых обязательств.
Вы узнаете, чем расписка отличается от договора займа, почему лучше писать ее от руки, как правильно указывать сумму в валюте, что делать в случае смерти должника и какие самые типичные ошибки совершают украинцы при займе денег.
Расписка — это подтверждение правоотношений между двумя лицами, касающаяся долговых обязательств.
То есть, когда один человек передает другому взаймы деньги, часто это происходит по устной договоренности, без заключения договора займа. Соответственно, люди могут урегулировать этот вопрос распиской.
Расписка пишется в произвольной форме, как правило, в письменном виде. И лучше, кстати, ее писать от руки. Подписывается тем, кто непосредственно берет заем. И, как правило, я всегда рекомендую еще пару свидетелей указывать с их подписями в этой расписке.
Поэтому это документ, в основном доказывающий само существование долговых обязательств. Но есть и судебная практика, и есть практика внедрения правоотношения, определенные правовые традиции. Расписка используется более широко, чем предусмотрена в законе. Ее подтверждают и другие правоотношения.

Имеет ли расписка юридическую силу?

Безусловно, она имеет юридическую силу (если она составлена ​​согласно требованиям закона, если она отвечает тем правоотношениям, которые в ней закреплены, то да, она является абсолютно законным документом. Более того, она предусмотрена Гражданским кодексом Украины. Соответственно, мы можем ее абсолютно на законных основаниях использовать.
Больше деталей слушайте в нашем видео:
По материалам:
Finance.ua
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