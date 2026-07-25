Что нужно проверить перед покупкой в ​​интернете: советы для безопасного шопинга Сегодня 13:19 — Личные финансы

Онлайн-шоппинг, Фото: magnific

Сегодня покупатели все чаще выбирают онлайн-шоппинг. Однако вместе с популярностью интернет-магазинов растет и риск наткнуться на недобросовестных продавцов или мошенников. Чтобы избежать потери средств и проблем с возвратом товаров, украинцам рекомендуют внимательно проверять информацию о продавце еще до оформления заказа.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

Покупки станут еще выгоднее, если у вас карта с кешбэком. Каталог карт с условиями по ссылке.

Специалисты отмечают, что при покупке товаров или услуг онлайн потребители имеют такие же права, как и при заключении договоров на расстоянии или вне торговых помещений. Такие гарантии предусмотрены законом Украины « О защите прав потребителей ».

Какую информацию должен предоставить продавец

До оформления заказа покупатель должен получить полную информацию о товаре и условиях продажи. В частности, продавец обязан указать:

свое наименование, местонахождение и порядок принятия претензий;

основные характеристики товара;

цену, условия оплаты и стоимость доставки;

гарантийные обязательства и другие услуги, связанные с содержанием или ремонтом продукции;

условия поставки или исполнения договора;

минимальный срок действия договора, если он предусматривает регулярную поставку товаров или услуг;

стоимость электронных коммуникационных услуг, если она отличается от предельного тарифа;

срок действия предложения;

порядок расторжения контракта.

В Госпродпотребслужбе подчеркивают, только при наличии указанной информации в полном объеме можно оформлять заказ.

Если же продавец отказывается возвращать денежные средства, обменивать товар или иным способом урегулировать спор, потребитель вправе обратиться с жалобой в территориальный орган Госпродпотребслужбы.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.