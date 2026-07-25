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Что нужно проверить перед покупкой в ​​интернете: советы для безопасного шопинга

Личные финансы
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Онлайн-шоппинг
Онлайн-шоппинг, Фото: magnific
Сегодня покупатели все чаще выбирают онлайн-шоппинг. Однако вместе с популярностью интернет-магазинов растет и риск наткнуться на недобросовестных продавцов или мошенников. Чтобы избежать потери средств и проблем с возвратом товаров, украинцам рекомендуют внимательно проверять информацию о продавце еще до оформления заказа.
Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.
Специалисты отмечают, что при покупке товаров или услуг онлайн потребители имеют такие же права, как и при заключении договоров на расстоянии или вне торговых помещений. Такие гарантии предусмотрены законом Украины «О защите прав потребителей».

Какую информацию должен предоставить продавец

До оформления заказа покупатель должен получить полную информацию о товаре и условиях продажи. В частности, продавец обязан указать:
  • свое наименование, местонахождение и порядок принятия претензий;
  • основные характеристики товара;
  • цену, условия оплаты и стоимость доставки;
  • гарантийные обязательства и другие услуги, связанные с содержанием или ремонтом продукции;
  • условия поставки или исполнения договора;
  • минимальный срок действия договора, если он предусматривает регулярную поставку товаров или услуг;
  • стоимость электронных коммуникационных услуг, если она отличается от предельного тарифа;
  • срок действия предложения;
  • порядок расторжения контракта.
В Госпродпотребслужбе подчеркивают, только при наличии указанной информации в полном объеме можно оформлять заказ.
Если же продавец отказывается возвращать денежные средства, обменивать товар или иным способом урегулировать спор, потребитель вправе обратиться с жалобой в территориальный орган Госпродпотребслужбы.
По материалам:
Finance.ua
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