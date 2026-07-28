С 30 июля «Киевстар» закрывает 7 тарифов — детали
Как сообщили в компании «Киевстар», 30 июля 2026 года изменятся условия линейки тарифов IoT-решений для бизнеса.
Для новых клиентов станут недоступны некоторые тарифы.
Какие тарифы обновятся
- IoT Старт
- IoT Мини
- IoT База
- IoT О
- Модем
- Стриминг
- Тарифы IoT-платформы
Если вы уже пользуетесь этими тарифами или подключите их до 29 июля 2026 года включительно, их условия для вас не изменятся.
Что взамен
В то же время, с 30 июля 2026 года бизнес-клиенты смогут выбрать среди обновленной линейки IoT-тарифов. Узнать о ней больше на сайте.
Для получения консультаций по обновлению обратитесь к менеджеру Киевстар или по номеру 0 800 300 466
Напомним, с 1 июля 2026 года абоненты «Киевстара» больше не смогут пополнять счет с помощью услуги «Мобильный Платеж» через USSD-команду *134# и голосовое меню по номеру 899. В компании пояснили, что решение связано с постепенным выводом из использования переставших быть актуальными способов пополнения счета.
Ранее Finance.ua рассказывал, что со 2 июня 2026 года компания Киевстар ввела для корпоративных клиентов новую линейку годовых тарифов. В нее вошли пакеты «Год на связи», «Год на связи Безлим» и «Год на связи Безлим+». Новые годовые тарифы предусматривают:
Также «Киевстар» работает над возможностью предоставить гражданам доступ к покупке акций компании на внутреннем рынке. Ключевым техническим условием является обеспечение прямой связи между ценой акций на американской бирже Nasdaq и их стоимостью на локальном рынке.
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