С 30 июля «Киевстар» закрывает 7 тарифов — детали Сегодня 10:44 — Фондовый рынок

С 30 июля «Киевстар» закрывает 7 тарифов — детали

Как сообщили в компании «Киевстар», 30 июля 2026 года изменятся условия линейки тарифов IoT-решений для бизнеса.

Для новых клиентов станут недоступны некоторые тарифы.

Какие тарифы обновятся

IoT Старт

IoT Мини

IoT База

IoT О

Модем

Стриминг

Тарифы IoT-платформы

Если вы уже пользуетесь этими тарифами или подключите их до 29 июля 2026 года включительно, их условия для вас не изменятся.

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Что взамен

В то же время, с 30 июля 2026 года бизнес-клиенты смогут выбрать среди обновленной линейки IoT-тарифов. Узнать о ней больше на сайте

Для получения консультаций по обновлению обратитесь к менеджеру Киевстар или по номеру 0 800 300 466

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1 июля 2026 года абоненты «Киевстара» больше не Напомним, с1 июля 2026 года абоненты «Киевстара» больше не смогут пополнять счет с помощью услуги «Мобильный Платеж» через USSD-команду *134# и голосовое меню по номеру 899. В компании пояснили, что решение связано с постепенным выводом из использования переставших быть актуальными способов пополнения счета.

Ранее Finance.ua рассказывал , что со 2 июня 2026 года компания Киевстар ввела для корпоративных клиентов новую линейку годовых тарифов. В нее вошли пакеты «Год на связи», «Год на связи Безлим» и «Год на связи Безлим+». Новые годовые тарифы предусматривают:

Также «Киевстар» работает над возможностью предоставить гражданам доступ к покупке акций компании на внутреннем рынке. Ключевым техническим условием является обеспечение прямой связи между ценой акций на американской бирже Nasdaq и их стоимостью на локальном рынке.

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