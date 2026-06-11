С 1 июля Киевстар прекращает один из способов пополнения счета Сегодня 13:04 — Личные финансы

Киевстар отказывается от устаревших сервисов пополнения счета

С 1 июля 2026 года абоненты «Киевстара» больше не смогут пополнять счет с помощью услуги «Мобильный Платеж» через USSD-команду *134# и голосовое меню по номеру 899.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Почему отменяют старые способы пополнения

В компании пояснили, что решение связано с постепенным выводом из использования способов пополнения счета, которые утратили актуальность.

«Абоненты выбирают для пополнения доступные современные цифровые сервисы», — добавили в «Киевстаре».

Какие способы пополнения остаются доступными

Пополнить счет без комиссии можно в приложении Мой Киевстар , а также с помощью других доступных платежных сервисов и банковских приложений.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что со 2 июня 2026 года компания Киевстар ввела для корпоративных клиентов новую линейку годовых тарифов. В нее вошли пакеты «Год на связи», «Год на связи Безлим» и «Год на связи Безлим+». Новые годовые тарифы предусматривают:

фиксированную стоимость услуг в год без ежемесячной оплаты;

пользование наполнением тарифа одновременно на трех устройствах благодаря дополнительным SIM-картам без отдельной доплаты.

Также мы рассказывали , что «Киевстар» объявил об изменениях в тарифах, касающихся международных звонков. Обновления вступили в силу с 12 мая 2026 года и затронули часть подписчиков и пакетов «Все вместе». В то же время в части тарифов прекратилось действие льготных условий для звонков в Узбекистан, Израиль и Китай — в дальнейшем они будут тарифицироваться по стандартным условиям международной связи.



Кроме того, «Киевстар» работает над возможностью предоставить гражданам доступ к покупке акций компании на внутреннем рынке. Ключевым техническим условием является обеспечение прямой связи между ценой акций на американской бирже Nasdaq и их стоимостью на локальном рынке.

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