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С 1 июля Киевстар прекращает один из способов пополнения счета

Личные финансы
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Киевстар отказывается от устаревших сервисов пополнения счета
Киевстар отказывается от устаревших сервисов пополнения счета
С 1 июля 2026 года абоненты «Киевстара» больше не смогут пополнять счет с помощью услуги «Мобильный Платеж» через USSD-команду *134# и голосовое меню по номеру 899.
Об этом сообщила пресс-служба компании.

Почему отменяют старые способы пополнения

В компании пояснили, что решение связано с постепенным выводом из использования способов пополнения счета, которые утратили актуальность.
«Абоненты выбирают для пополнения доступные современные цифровые сервисы», — добавили в «Киевстаре».

Какие способы пополнения остаются доступными

Пополнить счет без комиссии можно в приложении Мой Киевстар, а также с помощью других доступных платежных сервисов и банковских приложений.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что со 2 июня 2026 года компания Киевстар ввела для корпоративных клиентов новую линейку годовых тарифов. В нее вошли пакеты «Год на связи», «Год на связи Безлим» и «Год на связи Безлим+». Новые годовые тарифы предусматривают:
  • фиксированную стоимость услуг в год без ежемесячной оплаты;
  • пользование наполнением тарифа одновременно на трех устройствах благодаря дополнительным SIM-картам без отдельной доплаты.
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Также мы рассказывали, что «Киевстар» объявил об изменениях в тарифах, касающихся международных звонков. Обновления вступили в силу с 12 мая 2026 года и затронули часть подписчиков и пакетов «Все вместе». В то же время в части тарифов прекратилось действие льготных условий для звонков в Узбекистан, Израиль и Китай — в дальнейшем они будут тарифицироваться по стандартным условиям международной связи.
Кроме того, «Киевстар» работает над возможностью предоставить гражданам доступ к покупке акций компании на внутреннем рынке. Ключевым техническим условием является обеспечение прямой связи между ценой акций на американской бирже Nasdaq и их стоимостью на локальном рынке.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Киевстар
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