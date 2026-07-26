Когда придется вернуть жилищную субсидию: в ПФУ назвали основные причины Сегодня 13:11 — Личные финансы

Украинцев могут заставить вернуть излишне выплаченную субсидию

Если доходы граждан не позволяют самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, они имеют право оформить жилищную субсидию. В то же время получатели пособия могут обязать вернуть государству часть или всю сумму выплат, если во время оформления были поданы недостоверные сведения или Пенсионный фонд не был своевременно уведомлен об изменениях, влияющих на право на субсидию или ее размер.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Когда субсидию придется вернуть

В ПФУ объясняют, что переплата субсидии — это излишне выплаченные бюджетные средства, полученные гражданином без достаточного правового основания.

Чаще всего это случается, если при оформлении субсидии в заявлении были указаны недостоверные данные или если получатель в течение 30 дней не сообщил об изменениях, которые могли повлиять на право на пособие или его размер, из-за чего выплаты продолжали начисляться в предыдущем объеме.

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Если Пенсионный фонд установит факт переплаты, выплаты субсидии могут быть прекращены, а чрезмерно полученные средства необходимо будет вернуть на счет ПФУ.

В случае отказа добровольно вернуть денежные средства, Фонд имеет право обратиться в суд для принудительного взыскания средств.

Кроме того, если субсидии назначат на следующий период, чрезмерно выплаченную сумму будут удерживать частями, но не более 20% в месяц.

В ПФУ отмечают, если получатель не вернул излишне выплаченные средства или не соблюдает согласованный график погашения задолженности, жилищная субсидия не назначается.

Как избежать переплаты

Во избежание переплаты получатели субсидии обязаны в течение 30 дней сообщать о любых изменениях, которые могут повлиять на право на пособие или его размер.

Речь идет, в частности, об изменениях:

в составе зарегистрированных в жилом помещении членов домохозяйства;

социального статуса членов домохозяйства (обретение статуса пенсионера, инвалида и т. п. ); состав семьи члена домохозяйства;

); состав семьи члена домохозяйства; перечня получаемых жилищно-коммунальных услуг и условий их предоставления;

смены управляющего, исполнителя коммунальных услуг, создание объединения собственников;

имущественного положения кого-либо из состава домохозяйства:

покупки земельного участка, недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, строительных материалов, других товаров долгосрочного потребления;

единовременной оплаты любой работы или услуги (кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных);

осуществление вклада в уставный капитал, благотворительную деятельность;

предоставление займа, если сумма сделки превышает 50 тыс. грн и осуществлена ​​она в течение 12 месяцев перед месяцем обращения за субсидией;

наступление права собственности более чем на одно жилое помещение (квартиру, дом);

открытие депозита или приобретение облигаций на сумму, превышающую 100 тыс. грн;

осуществление операции по покупке иностранной валюты и банковских металлов на общую сумму более 50 тыс. грн.;

получение разового дохода в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума (кроме пособия на получение образования, получение медицинских услуг, преодоление последствий стихийного бедствия, других катастроф; страховых выплат; наследства в виде недвижимого имущества).

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