Когда придется вернуть жилищную субсидию: в ПФУ назвали основные причины
Когда субсидию придется вернуть
Как избежать переплаты
- в составе зарегистрированных в жилом помещении членов домохозяйства;
- социального статуса членов домохозяйства (обретение статуса пенсионера, инвалида
и т. п.); состав семьи члена домохозяйства;
- перечня получаемых жилищно-коммунальных услуг и условий их предоставления;
- смены управляющего, исполнителя коммунальных услуг, создание объединения собственников;
- имущественного положения кого-либо из состава домохозяйства:
- покупки земельного участка, недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, строительных материалов, других товаров долгосрочного потребления;
- единовременной оплаты любой работы или услуги (кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных);
- осуществление вклада в уставный капитал, благотворительную деятельность;
- предоставление займа, если сумма сделки превышает 50 тыс. грн и осуществлена она в течение 12 месяцев перед месяцем обращения за субсидией;
- наступление права собственности более чем на одно жилое помещение (квартиру, дом);
- открытие депозита или приобретение облигаций на сумму, превышающую 100 тыс. грн;
- осуществление операции по покупке иностранной валюты и банковских металлов на общую сумму более 50 тыс. грн.;
- получение разового дохода в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума (кроме пособия на получение образования, получение медицинских услуг, преодоление последствий стихийного бедствия, других катастроф; страховых выплат; наследства в виде недвижимого имущества).
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