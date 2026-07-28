К программе «Национальный кешбэк» присоединились еще 2 банка Сегодня 10:20 — Личные финансы

К программе «Национальный кешбэк» присоединились еще 2 банка

К государственной программе «Национальный кешбэк» присоединились еще два банка — Alliance bank и KredoBank.

Общее количество банков-участников программы выросло до 22. Расширение сети партнеров делает «Национальный кешбэк» более доступным для пользователей в разных регионах Украины и позволяет выбрать банк, которым они пользуются ежедневно.

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За последние два месяца количество пользователей программы увеличилось почти на полмиллиона человек. Таким образом, уже более 5 млн украинцев получают ежемесячно выплаты «Национального кешбэка».

Пользователям программы начисляется компенсация за покупку товаров украинского производства по дифференцированной модели — 15% или 5%.

Узнать, какой процент начисляется за товар, можно на странице Национальный кешбэк или воспользовавшись сканером штрихкодов в Дії в разделе Национальный кешбэк.

Максимальная сумма кэшбека — 3000 грн.

Итого в программе уже зарегистрировано более 422 тысяч товаров от более 2 тысяч украинских производителей, а также около полутора тысяч торговых сетей и отдельных магазинов по всей стране.

Накопленные средства можно потратить на оплату коммунальных или почтовых услуг, купить продукты питания, лекарства или книги украинского производства. А также можно направить на благотворительность, в частности, на донаты для ВСУ.

Список магазинов, где можно купить продукты украинского производства за кешбэк, смотрите на портале Сделано в Украине.

Напоминаем: деньги, накопленные в предыдущем цикле «Национального кешбэка», в частности, кешбэк на горючее и «Зимняя поддержка», доступны для использования до 31 июля 2026 года включительно. После этого неиспользованный остаток вернется в государственный бюджет, а программа продолжит работу в обычном режиме.

Чтобы присоединиться к программе «Национальный кешбэк», нужно:

1) открыть карту для выплат в одном из банков-партнеров

2) определить карты для оплаты покупок и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях;

3) в приложении Дія выбрать карту для выплат «Национальный кешбэк»;

4) оплачивать покупки подключенной к программе картой.

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