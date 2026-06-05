Зарплаты в Украине растут: НБУ назвал отрасль, где выплаты подскочили на 33% Сегодня 12:03 — Личные финансы

Высокие темпы роста зарплат зафиксированы в сфере образования

В апреле 2026 года средняя заработная плата в Украине составила 30,5 тыс. грн. В годовом исчислении ее номинальный рост составил 21,3%, а реальный — 11,7%.

Об этом говорится в свежем макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины.

Зарплаты и доходы населения продолжают расти

Высокий спрос на работников поддерживает значительные темпы роста заработной платы.

Самые высокие темпы роста зарплат зафиксированы в сфере образования на 33,9% в годовом исчислении.

По сравнению с прошлым годом ускорился рост оплаты труда и в других отраслях, преимущественно финансируемых из государственного бюджета.

В апреле 2026 года средняя заработная плата в Украине составила 30,5 тыс. грн.

В частном секторе заработные платы также продолжали расти высокими темпами.

Кроме заработных плат, увеличение доходов населения поддерживалось пенсионными выплатами, которые тоже росли в реальном измерении.

Предложение рабочей силы продолжает расти

В мае сохранялась тенденция к опережающему росту предложения рабочей силы. По данным Work.ua, количество резюме увеличилось на 26% в годовом измерении, в то время как количество вакансий — всего на 4%.

В то же время, темпы прироста резюме постепенно замедляются. Если в марте этот показатель составлял 36% в годовом исчислении, то в апреле — 35%, а в мае — 26%.

Темпы прироста резюме постепенно замедляются

Быстрее всего росло количество резюме в таких категориях как телекоммуникации (71% г/г) и логистика (61% г/г). По темпам роста вакансий телекоммуникации также были лидером (27% г/г).

В Нацбанке отмечают, что снижение количества новых резюме весной — это сезонное явление. Структурный разрыв между имеющейся рабочей силой и потребностями работодателей продолжает сохраняться.

Работодателям сложнее находить работников

Замедление роста предложения рабочей силы несколько усложнило поиск квалифицированных работников.

Снижение темпов роста предложения труда привело к тому, что по данным Work.ua, количество кандидатов на одну вакансию уменьшилось до 1.8 в мае, что меньше, чем в марте (2.0) и апреле (1.9), однако все еще значительно выше, чем показатель мая прошлого года (1.5).

Данные Государственной службы занятости Украины на 1 мая также свидетельствуют о снижении этого показателя по сравнению с началом года.

Сложность поиска работников снова выросла в марте-апреле

Согласно опросам Института экономических исследований, после незначительного улучшения в начале года сложность поиска работников снова возросла в марте-апреле, особенно когда речь идет о квалифицированных специалистах. Увеличение разрыва между сложностью поиска квалифицированных и неквалифицированных кадров отображает высокий уровень несоответствия имеющихся компетенций соискателям работы и требованиям работодателей.

Число штатных работников растет

По данным Государственной службы статистики Украины, в апреле продолжился рост общего количества штатных работников — на 1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,5% в годовом измерении. Рост этого показателя начался с ноября 2025 года. «Это свидетельствует о постепенном насыщении рынка труда рабочей силой и удовлетворении спроса со стороны работодателей», — говорится в отчете.

Число штатных работников постепенно растет, отражая высокий спрос на рабочую силу

Среди видов экономической деятельности наиболее заметно увеличение численности работников зафиксировано в:

ІТ-секторе (+24,7% р/с);

строительстве (+9,6% г/г);

обрабатывающей промышленности (+5,9% г/г).

Отчасти это объясняется работой данных отраслей на ВПК и выполнением государственных заказов, говорят в Нацбанке.

В мае, согласно опросу НБУ, в сферах строительства и торговли улучшились ожидания по количеству работников как по сравнению с предыдущим месяцем, так и по отношению к аналогичному периоду 2025 года.

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