Зарплаты в Украине растут: НБУ назвал отрасль, где выплаты подскочили на 33%
В апреле 2026 года средняя заработная плата в Украине составила 30,5 тыс. грн. В годовом исчислении ее номинальный рост составил 21,3%, а реальный — 11,7%.
Об этом говорится в свежем макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины.
Зарплаты и доходы населения продолжают расти
Высокий спрос на работников поддерживает значительные темпы роста заработной платы.
Самые высокие темпы роста зарплат зафиксированы в сфере образования на 33,9% в годовом исчислении.
По сравнению с прошлым годом ускорился рост оплаты труда и в других отраслях, преимущественно финансируемых из государственного бюджета.
В частном секторе заработные платы также продолжали расти высокими темпами.
Кроме заработных плат, увеличение доходов населения поддерживалось пенсионными выплатами, которые тоже росли в реальном измерении.
Предложение рабочей силы продолжает расти
В мае сохранялась тенденция к опережающему росту предложения рабочей силы. По данным Work.ua, количество резюме увеличилось на 26% в годовом измерении, в то время как количество вакансий — всего на 4%.
В то же время, темпы прироста резюме постепенно замедляются. Если в марте этот показатель составлял 36% в годовом исчислении, то в апреле — 35%, а в мае — 26%.
Быстрее всего росло количество резюме в таких категориях как телекоммуникации (71% г/г) и логистика (61% г/г). По темпам роста вакансий телекоммуникации также были лидером (27% г/г).
В Нацбанке отмечают, что снижение количества новых резюме весной — это сезонное явление. Структурный разрыв между имеющейся рабочей силой и потребностями работодателей продолжает сохраняться.
Работодателям сложнее находить работников
Замедление роста предложения рабочей силы несколько усложнило поиск квалифицированных работников.
Снижение темпов роста предложения труда привело к тому, что по данным Work.ua, количество кандидатов на одну вакансию уменьшилось до 1.8 в мае, что меньше, чем в марте (2.0) и апреле (1.9), однако все еще значительно выше, чем показатель мая прошлого года (1.5).
Данные Государственной службы занятости Украины на 1 мая также свидетельствуют о снижении этого показателя по сравнению с началом года.
Согласно опросам Института экономических исследований, после незначительного улучшения в начале года сложность поиска работников снова возросла в марте-апреле, особенно когда речь идет о квалифицированных специалистах. Увеличение разрыва между сложностью поиска квалифицированных и неквалифицированных кадров отображает высокий уровень несоответствия имеющихся компетенций соискателям работы и требованиям работодателей.
Число штатных работников растет
По данным Государственной службы статистики Украины, в апреле продолжился рост общего количества штатных работников — на 1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,5% в годовом измерении. Рост этого показателя начался с ноября 2025 года. «Это свидетельствует о постепенном насыщении рынка труда рабочей силой и удовлетворении спроса со стороны работодателей», — говорится в отчете.
Среди видов экономической деятельности наиболее заметно увеличение численности работников зафиксировано в:
- ІТ-секторе (+24,7% р/с);
- строительстве (+9,6% г/г);
- обрабатывающей промышленности (+5,9% г/г).
Отчасти это объясняется работой данных отраслей на ВПК и выполнением государственных заказов, говорят в Нацбанке.
В мае, согласно опросу НБУ, в сферах строительства и торговли улучшились ожидания по количеству работников как по сравнению с предыдущим месяцем, так и по отношению к аналогичному периоду 2025 года.
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