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Зарплаты в Украине растут: НБУ назвал отрасль, где выплаты подскочили на 33%

Личные финансы
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Высокие темпы роста зарплат зафиксированы в сфере образования
Высокие темпы роста зарплат зафиксированы в сфере образования
В апреле 2026 года средняя заработная плата в Украине составила 30,5 тыс. грн. В годовом исчислении ее номинальный рост составил 21,3%, а реальный — 11,7%.
Об этом говорится в свежем макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины.

Зарплаты и доходы населения продолжают расти

Высокий спрос на работников поддерживает значительные темпы роста заработной платы.
Самые высокие темпы роста зарплат зафиксированы в сфере образования на 33,9% в годовом исчислении.
По сравнению с прошлым годом ускорился рост оплаты труда и в других отраслях, преимущественно финансируемых из государственного бюджета.
В апреле 2026 года средняя заработная плата в Украине составила 30,5 тыс. грн.
В апреле 2026 года средняя заработная плата в Украине составила 30,5 тыс. грн.
В частном секторе заработные платы также продолжали расти высокими темпами.
Кроме заработных плат, увеличение доходов населения поддерживалось пенсионными выплатами, которые тоже росли в реальном измерении.

Предложение рабочей силы продолжает расти

В мае сохранялась тенденция к опережающему росту предложения рабочей силы. По данным Work.ua, количество резюме увеличилось на 26% в годовом измерении, в то время как количество вакансий — всего на 4%.
В то же время, темпы прироста резюме постепенно замедляются. Если в марте этот показатель составлял 36% в годовом исчислении, то в апреле — 35%, а в мае — 26%.
Темпы прироста резюме постепенно замедляются
Темпы прироста резюме постепенно замедляются
Быстрее всего росло количество резюме в таких категориях как телекоммуникации (71% г/г) и логистика (61% г/г). По темпам роста вакансий телекоммуникации также были лидером (27% г/г).
В Нацбанке отмечают, что снижение количества новых резюме весной — это сезонное явление. Структурный разрыв между имеющейся рабочей силой и потребностями работодателей продолжает сохраняться.
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Работодателям сложнее находить работников

Замедление роста предложения рабочей силы несколько усложнило поиск квалифицированных работников.
Снижение темпов роста предложения труда привело к тому, что по данным Work.ua, количество кандидатов на одну вакансию уменьшилось до 1.8 в мае, что меньше, чем в марте (2.0) и апреле (1.9), однако все еще значительно выше, чем показатель мая прошлого года (1.5).
Данные Государственной службы занятости Украины на 1 мая также свидетельствуют о снижении этого показателя по сравнению с началом года.
Сложность поиска работников снова выросла в марте-апреле
Сложность поиска работников снова выросла в марте-апреле
Согласно опросам Института экономических исследований, после незначительного улучшения в начале года сложность поиска работников снова возросла в марте-апреле, особенно когда речь идет о квалифицированных специалистах. Увеличение разрыва между сложностью поиска квалифицированных и неквалифицированных кадров отображает высокий уровень несоответствия имеющихся компетенций соискателям работы и требованиям работодателей.

Число штатных работников растет

По данным Государственной службы статистики Украины, в апреле продолжился рост общего количества штатных работников — на 1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,5% в годовом измерении. Рост этого показателя начался с ноября 2025 года. «Это свидетельствует о постепенном насыщении рынка труда рабочей силой и удовлетворении спроса со стороны работодателей», — говорится в отчете.
Число штатных работников постепенно растет, отражая высокий спрос на рабочую силу
Число штатных работников постепенно растет, отражая высокий спрос на рабочую силу
Среди видов экономической деятельности наиболее заметно увеличение численности работников зафиксировано в:
  • ІТ-секторе (+24,7% р/с);
  • строительстве (+9,6% г/г);
  • обрабатывающей промышленности (+5,9% г/г).
Отчасти это объясняется работой данных отраслей на ВПК и выполнением государственных заказов, говорят в Нацбанке.
В мае, согласно опросу НБУ, в сферах строительства и торговли улучшились ожидания по количеству работников как по сравнению с предыдущим месяцем, так и по отношению к аналогичному периоду 2025 года.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
РаботаЗарплатаРынок трудаПрофессииНБУ
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