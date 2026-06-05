lifecell меняет условия роуминга: сколько гигабайтов получат абоненты
Мобильный оператор lifecell сообщил об изменении условий акции «Гигабайты без границ» для абонентов тарифа «Жара Лайт Роуминг». Изменения вступят в силу с 10 июня 2026 г. и будут касаться объема интернет-трафика, доступного в роуминге.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Новый объем интернета в роуминге
Теперь абоненты будут получать 8 ГБ мобильного интернета в таких странах:
- Великобритания;
- Исландия;
- Лихтенштейн;
- Молдова;
- Норвегия;
- Турция;
- Черногория;
- Швейцария.
Для 35 стран объем Интернета составит 12 ГБ. В список входят: Австрия, Бельгия, Болгария, Ватикан, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Нидерланды, Германия, Норвегия, Словения, Польша, Турция, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Черногория, Швеция и Швейцария.
Когда будут начисляться гигабайты
Указанный объем интернет-трафика будет предоставлен после первой оплаты четырехнедельного пакета услуг по тарифному плану, которая была проведена после 10 июня 2026 года.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что со 2 июня 2026 года компания Киевстар ввела для корпоративных клиентов новую линейку годовых тарифов. В нее вошли пакеты «Год на связи», «Год на связи Безлим» и «Год на связи Безлим+». В новой линейке предусмотрены отдельные пакеты минут для международных звонков в 19 стран, услуга «Роуминг как дома», а также возможность подключения дополнительного и прямого номеров.
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