lifecell меняет условия роуминга: сколько гигабайтов получат абоненты Сегодня 12:29 — Личные финансы

Изменения вступят в силу с 10 июня 2026 года

Мобильный оператор lifecell сообщил об изменении условий акции «Гигабайты без границ» для абонентов тарифа «Жара Лайт Роуминг». Изменения вступят в силу с 10 июня 2026 г. и будут касаться объема интернет-трафика, доступного в роуминге.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Новый объем интернета в роуминге

Теперь абоненты будут получать 8 ГБ мобильного интернета в таких странах:

Великобритания;

Исландия;

Лихтенштейн;

Молдова;

Норвегия;

Турция;

Черногория;

Швейцария.

Для 35 стран объем Интернета составит 12 ГБ. В список входят: Австрия, Бельгия, Болгария, Ватикан, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Нидерланды, Германия, Норвегия, Словения, Польша, Турция, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Черногория, Швеция и Швейцария.

Когда будут начисляться гигабайты

Указанный объем интернет-трафика будет предоставлен после первой оплаты четырехнедельного пакета услуг по тарифному плану, которая была проведена после 10 июня 2026 года.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что со 2 июня 2026 года компания Киевстар ввела для корпоративных клиентов новую линейку годовых тарифов. В нее вошли пакеты «Год на связи», «Год на связи Безлим» и «Год на связи Безлим+». В новой линейке предусмотрены отдельные пакеты минут для международных звонков в 19 стран, услуга «Роуминг как дома», а также возможность подключения дополнительного и прямого номеров.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.