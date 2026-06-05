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lifecell меняет условия роуминга: сколько гигабайтов получат абоненты

Личные финансы
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Изменения вступят в силу с 10 июня 2026 года
Изменения вступят в силу с 10 июня 2026 года
Мобильный оператор lifecell сообщил об изменении условий акции «Гигабайты без границ» для абонентов тарифа «Жара Лайт Роуминг». Изменения вступят в силу с 10 июня 2026 г. и будут касаться объема интернет-трафика, доступного в роуминге.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Новый объем интернета в роуминге

Теперь абоненты будут получать 8 ГБ мобильного интернета в таких странах:
  • Великобритания;
  • Исландия;
  • Лихтенштейн;
  • Молдова;
  • Норвегия;
  • Турция;
  • Черногория;
  • Швейцария.
Для 35 стран объем Интернета составит 12 ГБ. В список входят: Австрия, Бельгия, Болгария, Ватикан, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Нидерланды, Германия, Норвегия, Словения, Польша, Турция, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Черногория, Швеция и Швейцария.

Когда будут начисляться гигабайты

Указанный объем интернет-трафика будет предоставлен после первой оплаты четырехнедельного пакета услуг по тарифному плану, которая была проведена после 10 июня 2026 года.
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Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что со 2 июня 2026 года компания Киевстар ввела для корпоративных клиентов новую линейку годовых тарифов. В нее вошли пакеты «Год на связи», «Год на связи Безлим» и «Год на связи Безлим+». В новой линейке предусмотрены отдельные пакеты минут для международных звонков в 19 стран, услуга «Роуминг как дома», а также возможность подключения дополнительного и прямого номеров.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
LifecellМобильный интернет
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