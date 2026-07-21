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В Киеве повысят тариф на воду. Что предлагает «Киевводоканал» и что говорят в КГГА

Личные финансы
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Тарифы на воду в Киеве могут вырасти на 58,52 грн
Тарифы на воду в Киеве могут вырасти на 58,52 грн
В Киеве планируют пересмотреть тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод.
Об этом сообщили в «Киевводоканале» в ответ на запрос РБК-Украина.

Что предлагает «Киевводоканал»

«Киевводоканал» подал Киевским городским властям расчеты новых тарифов. Согласно предложению предприятия тариф на централизованное водоснабжение для населения может возрасти с 16,16 грн до 50,69 грн за 1 куб. м.
В то же время, тариф на централизованный водоотвод предлагается повысить с 14,22 грн до 38,21 грн за 1 куб. м.
В случае утверждения этих расчетов общий тариф на водоснабжение и водоотвод составит 88,90 грн за кубометр вместо нынешних 30,38 грн. Это означает, что если городские власти утвердят эти предложения, в целом тарифы на воду в столице вырастут на 58,52 гривны за кубический метр.
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Что ответили в КГГА

В то же время в КГГА сообщили, что тариф в почти 90 грн за кубометр для киевлян не вводится.
«Это экономически обоснованный тариф, который рассчитал „Киевводоканал“. В настоящее время он применяться не будет. Город не согласовал такой тариф», — сказано в сообщении.
Для киевлян стоимость услуги централизованного водоснабжения и водоотвода составит 63,79 грн за кубометр. Соответствующий тариф был утвержден Национальной комиссией, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, еще в 2024 году.
Таким образом, учитывая среднестатистическое потребление холодной воды в Киеве, для семьи из трех человек плата за воду увеличится на 200−300 грн.

Почему предлагают повысить тарифы

В Киевводоканале отмечают, что пересмотр тарифов до экономически обоснованного уровня является вынужденным шагом.
«Его цель — не повышение платежей как таковое, а обеспечение стабильной работы системы водоснабжения и водоотвода столицы в условиях войны и постоянных рисков для критической инфраструктуры», — говорится в сообщении предприятия.
Необходимость увеличить цены объясняют рядом факторов:
  • расходы на электроэнергию (составляющие львиную долю тарифа) выросли втрое по сравнению с 2022 годом;
  • стоимость горюче-смазочных материалов увеличилась более чем в два раза;
  • цены на отдельные реагенты для очистки воды повысились почти втрое;
  • из-за значительного износа сетей и атак рф существенно возросли затраты на запчасти и проведение ремонтных работ;
  • повысился уровень минимальной и средней зарплаты работников.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в июле для ряда украинских городов выросли тарифы на холодную воду — как минимум вдвое, а кое-где и втрое. Больше всего стоимость кубометра выросла в Виннице — более чем на 216%, а также в Днепре (+161,2%), Запорожье (+144,5%), Тернополе (+138%), Луцке (+137,2%) и Ивано-Франковске (+132%). Меньше выросла стоимость кубометра в Черновцах (+127,7%), Ужгороде (+112,9%), Ровно (+110%) и Черкассах (+105,1%).
В Пенсионном фонде отметили, что если стоимость жилищно-коммунальных услуг растет, размер субсидии пересматривается. Получателям государственной помощи не нужно дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда. После поступления информации о новых тарифах перерасчет будет произведен автоматически.
По материалам:
Finance.ua
ТарифыТарифы на водоснабжениеКоммунальные услуги
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