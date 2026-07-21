В Киеве повысят тариф на воду. Что предлагает «Киевводоканал» и что говорят в КГГА

«Киевводоканал» подал Киевским городским властям расчеты новых тарифов. Согласно предложению предприятия тариф на централизованное водоснабжение для населения может возрасти с 16,16 грн до 50,69 грн за 1 куб. м.
В то же время, тариф на централизованный водоотвод предлагается повысить с 14,22 грн до 38,21 грн за 1 куб. м.
В случае утверждения этих расчетов общий тариф на водоснабжение и водоотвод составит 88,90 грн за кубометр вместо нынешних 30,38 грн. Это означает, что если городские власти утвердят эти предложения, в целом тарифы на воду в столице вырастут на 58,52 гривны за кубический метр.
В то же время в КГГА сообщили, что тариф в почти 90 грн за кубометр для киевлян не вводится.
«Это экономически обоснованный тариф, который рассчитал „Киевводоканал“. В настоящее время он применяться не будет. Город не согласовал такой тариф», — сказано в сообщении.
Для киевлян стоимость услуги централизованного водоснабжения и водоотвода составит 63,79 грн за кубометр. Соответствующий тариф был утвержден Национальной комиссией, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, еще в 2024 году.
Таким образом, учитывая среднестатистическое потребление холодной воды в Киеве, для семьи из трех человек плата за воду увеличится на 200−300 грн.
Почему предлагают повысить тарифы
В Киевводоканале отмечают, что пересмотр тарифов до экономически обоснованного уровня является вынужденным шагом.
«Его цель — не повышение платежей как таковое, а обеспечение стабильной работы системы водоснабжения и водоотвода столицы в условиях войны и постоянных рисков для критической инфраструктуры», — говорится в сообщении предприятия.
Необходимость увеличить цены объясняют рядом факторов:
расходы на электроэнергию (составляющие львиную долю тарифа) выросли втрое по сравнению с 2022 годом;
стоимость горюче-смазочных материалов увеличилась более чем в два раза;
цены на отдельные реагенты для очистки воды повысились почти втрое;
из-за значительного износа сетей и атак рф существенно возросли затраты на запчасти и проведение ремонтных работ;
повысился уровень минимальной и средней зарплаты работников.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в июле для ряда украинских городов выросли тарифы на холодную воду — как минимум вдвое, а кое-где и втрое. Больше всего стоимость кубометра выросла в Виннице — более чем на 216%, а также в Днепре (+161,2%), Запорожье (+144,5%), Тернополе (+138%), Луцке (+137,2%) и Ивано-Франковске (+132%). Меньше выросла стоимость кубометра в Черновцах (+127,7%), Ужгороде (+112,9%), Ровно (+110%) и Черкассах (+105,1%).
В Пенсионном фонде отметили, что если стоимость жилищно-коммунальных услуг растет, размер субсидии пересматривается. Получателям государственной помощи не нужно дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда. После поступления информации о новых тарифах перерасчет будет произведен автоматически.