Какие пенсии получают госслужащие: что говорит закон Сегодня 09:03 — Личные финансы

Какие пенсии получают госслужащие: что говорит закон

Право на пенсию госслужащего сохранилось только для отдельных категорий граждан, отвечающих требованиям законодательства по состоянию на 1 мая 2016 года.

Об этом пишет ПФУ

Согласно ст. 90 Закона Украины «О государственной службе» № 889-VIII от 10.12.2015 (дал и — Закон № 889) пенсионное обеспечение государственных служащих осуществляется в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

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Согласно п. 2 Заключительных и переходных положений настоящего Закона, условия назначения пенсии государственного служащего определяются исключительно Законом № 889. С принятием указанного Закона Закон Украины «О государственной службе» № 3723-ХІІ от 16.12.1993 утратил силу, кроме статьи 37 (далее — Закон № 3723), применяемой к лицам, указанным в пунктах 10 и 12 раздела Заключительные и переходные положения Закона № 889.

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Государственные служащие, которые на день вступления в силу Закона (01.05.2016), занимают должности государственной службы и имеют не менее 10 лет стажа на должностях, отнесенных к соответствующим категориям должностей государственных служащих, определенных статьей 25 Закона № 3723 и актами Кабинета Министров Украины, имеют право на назначение пенсии 3.

Для лиц, которые на день вступления в силу Закона (01.05.2016), имеют не менее 20 лет стажа на должностях, отнесенных к соответствующим категориям должностей государственной службы, определенным статьей 25 Закона № 3723 и актами Кабинета Министров Украины, сохраняется право на назначение пенсии в соответствии со статьей 37 Закона № 37.

Законом № 889 распространено право на назначение пенсии государственного служащего исключительно на лиц, работавших на должностях, отнесенных к соответствующим категориям должностей государственных служащих.

Порядок назначения пенсий некоторым категориям лиц, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины «Некоторые вопросы пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц» от 14.09.2016 № 622 (далее — Порядок № 622).

Размеры

Согласно Порядку № 622 пенсия государственным служащим назначается с даты обращения, но не ранее даты возникновения права, в размере 60 процентов суммы их заработной платы, в которую включаются все виды оплаты труда, с которой уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.

Лицам, которые на время обращения за назначением пенсии не являются государственными служащими, — заработной платы работающего государственного служащего соответствующей должности и соответствующего ранга по последнему месту работы на государственной службе, в которую включаются все виды оплаты труда, с которой был уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.

Для назначения пенсии государственным служащим, работавшим с 1 января 2024 г. в государственных органах, проведших классификацию должностей государственной службы, и должности которых были классифицированы, заработная плата определяется с учетом должностных окладов, надбавок за ранг и выслугу лет в размерах, установленных на дату обращения за назначением пенсии (по должности, по должности).

Размер выплат

Размер выплат (кроме должностных окладов, надбавок за ранг и выслугу лет), включаемых в заработок для исчисления пенсии, определяется в среднемесячных суммах за период, начиная с 1 января 2024 года до месяца обращения лица.

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Для государственных служащих, работавших в государственных органах, проведших классификацию должностей государственной службы, и которые не были переведены на должности или уволились до 1 января 2024 года, должностной оклад, надбавки за ранг и выслугу лет учитываются в размерах, установленных на 31 декабря 2023 года, а размер выплат лет), которые включаются в заработок для исчисления пенсии, определяется за любые 60 календарных месяцев работы в должности государственной службы подряд перед обращением за пенсией независимо от наличия перерывов, но не позднее 31 декабря 2023 года.

В период работы в должностях государственной службы пенсия государственным служащим (кроме отдельных исключений) выплачивается в размере, исчисленном в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». После увольнения с работы выплата пенсии возобновляется.

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