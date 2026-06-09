Какие доплаты к пенсии начисляются только после обращений Сегодня 08:00 — Личные финансы

Какие доплаты к пенсии начисляются только после обращений

Есть доплаты к пенсии, которые начисляются только после обращений. В отличие от возрастных надбавок к пенсии, для этих выплат требуется ваше заявление и подтверждающие документы.

Доплата на уход

Если пенсионеру 80 лет, он живет сам и нуждается в стороннем уходе за состоянием здоровья, он может получить доплату.

Некоторые пенсионеры путают эту доплату с обычной «возрастной» надбавкой (которая после 80 лет составляет 570 грн. — ред.). Но стоит отметить, что это отдельная выплата, которая в 2026 году составляет 1038 грн — 40% от прожиточного минимума.

Если с пенсионером прописаны трудоспособные родственники (дети, внуки), которые по закону должны его содержать, в назначении этой выплаты могут отказать.

Заявление на надбавку подает лично пенсионер в сервисном центре ПФУ. Поскольку это доплата к его основной пенсии, она начисляется непосредственно ему вместе с ежемесячными выплатами.

Если состояние здоровья не позволяет пенсионеру прийти в учреждение, это может сделать его законный представитель по доверенности. Или же подать документы онлайн — через веб-портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение ПФУ

Требуемые документы:

заключение ВКК (врачебно-консультативной комиссии) о том, что заявитель нуждается в постоянном стороннем уходе. Чтобы получить его, нужно обратиться к семейному врачу;

паспорт и идентификационный номер;

право на состав семьи для подтверждения факта одинокого проживания.

Рассмотрение заявления занимает до 10 рабочих дней после подачи документов.

Если решение положительное, доплату назначают со дня обращения. Деньги придут вместе со следующей пенсионной выплатой.

Если вы уже получаете какое-то другое пособие на уход (например, как лицо с инвалидностью в результате войны. — Ред.), эти 1038 грн вам не назначат — закон запрещает получать две аналогичные выплаты одновременно. Выбирайте ту, которая больше по размеру.

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